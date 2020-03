SPISAK PRODAVNICA U KRALJEVU KOJE ĆE RADITI NEDELJOM OD 4 DO 7 UJUTRU

SPISAK PRODAVNICA U KRALJEVU KOJE ĆE RADITI NEDELJOM OD 4 DO 7...

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je spisak 829 trgovinskih objekata koji su predviđeni za rad nedeljom od 4.00 do 7.00, a u kojima će moći da se snabdevaju stariji građani od 65 godina. Kako bi se izašlo u susret našim starijim građanima, odlučeno je da se u nedelju, u ranim jutarnjim satima, organizuje otvaranje velikog broja trgovinskih objekata koji će biti namenjeni samo za njih, u periodu od 4.00 do 7.00 ujutro. U Kraljevu će to biti moguće u sledećim trgovinskim lancima:

Delez – Dušana Popovića bb

Merkator – Cara Lazara 1

Dis – Dositejeva bb

Aman – Jug Bogdanova 47