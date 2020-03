VUČIĆ: PREDLOŽIĆU VLADI POLICIJSKI ČAS OD 17 h DO 5 h

U Srbiji 22 nova slučaja koronavirusa, Vučić predlaže zabranu kretanja od 17 do pet ujutru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare, koja je počela u 18 časova rekao da će večeras Vladi predložiti nove teške mere. Policijski sat će trajati od 17 sati do 5 ujutru.

– Ovo radimo kako bismo vam zaštitili živote. Već u utorak bi mogao policijski čas trajati 24 sata. U toku je borba za vaše živote – rekao je Vučić i dodao da za ovo ima saglasnost svih lekara.

“Od sutra nema parkova, nema ničeg. Ne bude li to dovoljno, bude li opet veliki broj ljudi na ulici, polcijski čas će biti od 7 do 13 časova”, rekao je on.

Predsednik je istakao i veliki broj žrtava u Italiji gde je danas umrlo 793 osobe i apelovao na narod da u Srbiji ne dođe do tog scenarija.

On je najavio i da će se avion, koji se vraća iz Kine humanitranom ispomoći, ponovo vratiti u Kinu po još jedan tovar.

“U našim prodavnicama je više robe nego u svim državama Zapadne Evrope i SAD”, rekao je predsednik i apelovao na građane da ne hrle u prodavnice.

On je istakao da svakim danom očekuje sve veći broj respiratora.

“Proporcionalno broju stanovnika imamo veći broj respiratora nego sve razvijene zemlje, isključujući Nemačku”, rekao je Vučić.

On je istakao da “mnogi govore loše o našim lekarima”.

Osvrnuo se i na problem velikog broja povratnika srpskih državljana iz inostranstva.