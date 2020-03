EPIDEMIJA VRLO LAKO MOŽE DA SE OTME KONTROLI

Na konferenciji za medije na kojoj je bilo reči o trenutnoj situaciji u Srbiji tokom pandemije koronavirusa, rečeno je da nas očekuju dve najteže nedelje.

Ukupan broj testiranih osoba u Srbiji je 1715, dok je ukupan broj potvrđenih slučajeva 528.

“Od poslednjeg obraćanja desio se još jedan smrtni slučaj koji se može dovesti u vezu sa koronavirusom pa je ukupan broj žrtava osam”, kaže zamenica direktora Instituta Batut dr Darija Kisić Tepavčević.

Imamo situaciju koja je zadovoljavajća u ukupnom nezadovoljavajućem stanju, smatra dr Predrag Kon.

“Ulazimo u četvrtu nedelju, ako se uporedimo sa Italijom u tom periodu, imamo deset puta manji intenzitet virusa”, navodi on i dodaje da smo sa Vuhanom slični.

“Pred nama su dve nedelje za koje očekujemo da budu najteže”, kaže on.

Ponovio je reči dr Tiodorovića da je neophodna gvozdena disciplina.

Da je do sada urađen dobar posao smatra dr Darija Kisić Tepavčević. Kako navodi, broj obolelih će se povećati, a dosadašnji tok kretanja govori da epidemiju imamo pod kontorolom.

“Ovde se situacija menja satima, i vrlo lako može da se otme kontroli”, kaže ona i dodaje da je i dalje ključ u našem ponašanju i aktivnostima.

Ona se nada da kapaciteti kojima Srbija raspolaže neće biti potrebni.

“Sajam jeste spreman, pitanje je trenutka kada će početi da prihvata pacijente”, navodi dr Kon, dok dr Kisić Tepavčević navodi da naš zdravstveni sistem još ima kapacitete da prima pacijente i nema potrebe za takvom vrstom smeštaja.

O oštrijim merama će se tek raspravljati, navodi dr Kon, i navodi da struka na osnovu realnog stanja preporučuje mere.

“Za zatvaranje gradova još uvek nema odluke, to zavisi od niza stvari, ne samo od toka epidemije”, navodi on i dodaje da je struka za to da se spreči svaki kontakt, ali da to nije realno.

Pravilo da niko nije bezbedan od ove infekcije potvrđuju i slučajevi u Srbiji.

“U našoj zemlji imamo potvrđen slučaj trudnice, i novorođenčadi i starijih osoba”, kaže dr Kisić Tepavčević.

Oni su testrani zbog rizičnog kontakta, a ne zbog simptoma.

“Kod vše od 90 posto potvrđenih slučajeva postojala je bar jedna hronična bolest”, dodaje ona.

“Pamučne maske nisu efikasne, ali su bolje nego bez maske. Svakako se neće koristiti na Infektivnoj klinici”, objašnjava dr Kon.

“Jedna je stvar kada imate bliski kontakt i tada je jasno da maska tada ne može da bude od koristi, ali ako ste udaljeni, bolje je imati i takvu nego da je ne nosite”; pojasio je on.

U Srbiji je danas potvrđen 71 slučaj koronavirusa, a ukupan broj zaraženih do sada je 528.