U SRBIJI JOŠ 284 POZITIVNIH NA COVID – 19, PREMINULO JOŠ 7 LJUDI

Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji su zabeležena 284 nova slučaja koronavirusa. Tako se broj obolelih sa 1.624 povećao na 1.908. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 959 osoba od kojih je 284 pozitivno. Hospitalizovano je 1082 pacijenata, a 88 pacijenata se nalazi na Sajmu. Na respiratoru je ukupno 98 pacijenata. U poslednja 24 časa preminulo je 7 osoba.

Epidemilog Predrag Kon rekao je da je od juče novih 284 osoba pozitivno na koronavirus, 88 osoba je na sajmu, dok je 98 osoba na respiratoru. Nažalost u poslednja 24 sata još 7 osoba preminulo je koronavirusa.

“Preminulo je pet osoba muškog pola, i dve osobe ženskog pola. Prosek njihovih godina je 64,2 i svi su imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu”, kaže dr Kon.

“Jasno se vidi peta nedelja i nakon predaha, još sedam umrlih, to nesumnjivo ukazuje da se nalazimo u uzletu epidemije i ubrzanom prenošenju koje jesmo očekivali, ali nama jasno daje do znanja da se što čvršće pridržavamo svega što smo do sada doneli”.

“Moramo što čvršče da se pridržavamo mera, a to je da smanjujemo kontakte što je moguće više. Primarna zdravstvena zaštita preuzima težište borbe. Većina će se testirati u COVID ambulantama. Uspećemo da otkrivamo prenosioce i da ih izolujemo”, rekao je Kon apelujući na građane da ostaju kod kuće.

“Smanjivaćemo kontakte što je moguće više, drugog izlaza iz ove situacije nemamo”, navodi on.

Na pitanje o zaraženima iz Vlade Srbije zamenica direktora Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” Darija Kisić Tepavčević nije želela da iznosi detalje o pojedincima. Rekla je da svi zaraženi imaju jednak tretman.

“Bolest ne poznaje granice. Obolevaju svi oni koji su bili izloženi. Ne želim da navodim podatke o pojedincima. Da, imamo zaražene u određenim ministarstvima, ali o tome dalje ne želimo da iznosimo detalje. Moramo da budemo svesni da najveći stepen nege imaju svi “, rekla je Kisić.

Prema njenim rečima nijedna informacija se ne krije, ali je zamolila medije da ako ne može da se odgovori na neko pitanje to nije zato što se krije, već zato što je brojeve nemoguće znati.

Dodaje da trenutno može da se testira više od 1000 ljudi.

Trenutno se radi testiranje kako je planirano, a prema rečima dr Kisić Tepavčević masovno testiranje nije najbolji izraz, već je to prošireno testiranje.

“Testiraju se one osobe koje imaju indikacije za testiranje, a indikacije smo proširili”, navodi.

Apsolutni prirotitet imaju hospitalizovani, a zatim zdravstveni radnici. Nakon toga – oni sa temperaturom reko 38 stepeni i one osobe koje su bile u kontkaktu sa zaaženim licima.

Kako navodi dr Kon, prema prioritetu prva grupa su osobe sa komorbiditetima, druga su rizične grupe, a u trećoj grupi pripadaju svi oni koji su doputovali u Srbiju.