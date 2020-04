VUČIĆ: SLEDEĆE DVE NEDELJE ODREDIĆE NAŠU SUDBINU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sledeće dve nedelje u borbi protiv koronavirusa odrediti našu sudbinu.

“Ja bih rekao tri nedelje, ali sledeće dve odrediće našu subinu. U to nema sumnje”, rekao je on.

Istakao je da je od trenutka izbijanja krize u Srbiju stiglo 573 respiratora, a da imamo plaćenih još 1.000.

“Znate kada Amerika naruči 30.000 respiratora, onda je tuča za njih. Nikom pare nisu važne, samo da ih nabavite”, rekao je on.

On je rekao da je Srbija uspela da nabavi respiratore zato što smo “snalažljivi i reagovali na vreme”.

Vučić je izjavio da je devedeset odsto ljudi odgovorno, a da preostalih deset stvara probleme.

“Idemo mi u park, na Frušku goru na roštilj, nije bitno koliko ću ljudi zaraziti”, rekao je on.

“Niko nije lud da želi da muči ljude, ma šta oni mislili o meni i drugima. Posle ćemo imati borbu za očuvanje radnih mesta i ekonomije”, rekao je Vučić.

Govorio je i o svom zdravstvenom stanju koje ga je sprečilo da prisustvuje predstavljanju novih ekonomskih mera prošle nedelje.

“Nisam čovek koji je naročito zdrav. Tome bi se obradovali ovi što hoće da govore o mentalnom zdravlju. Što se toga tiče, sasvim je u redu, a što se ovog drugog tiče imam uobičajne probleme sa kojima ću da se izborim”, izjavio je Vučić.

On je istakao da ne želi da se “sakrije u mišju rupu” i da pokaže narodu da je sa njim i kada je teško.

“Molim ljude da se spreme, da za Uskrs katolički i Vaskrs nema okupljanja”, rekao je on i podsetio da je i Merkelova u Nemačkoj donela sličnu odluku.

Rekao je i da ne očekuje veliki broj naših državljana koji se vraćaju iz inostranstva.

“Mali broj ljudi trenutno stiže iz inostranstva, Neki tek sad dobijaju otkaz na poslu, neki vide da neće skoro da se vrate na posao, pa žele da se vrate u otadžbinu. Očekujemo još najviše do 10.000 povratnika”, rekao je on.

“IDEM SUTRA U NOVI PAZAR”

Vučić je govorio i o novonastaloj situaciji u Novom Pazaru gde je došlo do naglog uvećanja broja zaraženih.

“Novi Pazar je mesto gde zajedno žive Bošnjaci i Srbi, Bošnjaci u većini. To je mesto ljudi bez straha, koji misle da mogu sve da izdrže. Moja molba je da se pridržavaju propisanih mera”, rekao je on.

Upitan da li trenutna situacija u tom gradu zahteva strožu policijsku kontrolu, Vučić je odgovorio odrično.

“Koliko je nama policajaca potrebno da bismo to uradili, Novi Pazar još uvek nije toliko žarište, ali preti da bude”, rekao je on.

Vučić je govorio i o sutrašnjoj poseti tom gradu.

“Ukoliko se budem dobro osećao idem sutra u Pazar, možda i Ćupriju. Sutra i prekosutra Niš i Valjevo. Cilj mi je da obiđem žarišta”, rekao je on.

VUČIĆ: DESETINE VOJNIKA IZ PRVE BRIGADE ZARAŽENO; TEŠKA NOĆ IZA NAS

On je rekao da su desetine vojnika iz prve brigade zaražene i da su to oni vojnici koji su organizovali karantin u Moroviću i na Paliću. On je istakao da su pretrpeli veliki udarac i da im je zahvalan na tome.

On je istakao da je teška noć za nama i da će lekari dati podatke na konferenciji za novinare.

“Predstoje nam mnogo teški dani, a mnogi toga nisu svesni”, izjavio je Vučić.

Dodao je da smo samo mi i Rumunija suočili sa tolikim brojem pridošlica iz inostranstva.

“Samo mi i Rumuni smo u okruženju imali ovakav priliv ljudi iz inostranstva. Sve su to dobri ljudi, nisu oni krivi što su se našli u žarištu, ali imali smo sve fatalne posledice od onih koji su došli iz Milana, Lugana”, rekao je.