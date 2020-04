VUČIĆ: BEOGRAD JE NAJVEĆE ŽARIŠTE, NAJVEROVATNIJE ĆE BITI UVEDEN POLICIJSKI ČAS OD PETKA DO PONEDELJKA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji “Upitnik” na RTS -u rekao je da će struka predložiti uvođenje policijskog časa od 24 sata kada bude smatrala da je to potrebno.

On je kazao da ne misli da je Srbija daleko ili blizu uvođenja policijskog časa od 24 sata i dodao da to treba da predloži struka.

“Mi ćemo odluku da donesemo, a kakva će ona biti videćemo. Ja prvi izveštaj dobijam u 11 uveče i jako sam uznemiren kada vidim koliko ljudi umre, ali i koliko ljude se zarazi. Život ima prioritet. Ja nemam nikakav problem sa tim šta će ko da kaže”, kazao je Vučić i dodao da se sve mere donose da bi se sačuvali životi ljudi.

Beograd nesumnjivo najveće žarište

Vučić je istakao da su žarišta nastala zbog ljudi koji su se vratili u svoju domovinu.

“Nismo uspeli da izbegnemo određena žarišta. Sve nam je to doneto spolja. Ne možete da krivite te ljude, oni su želeli da se vrate u svoju otadžbinu. Ali neki od njih su znali da su zaraženi, a neki nisu. Danas je nesumljivo Beograd najveće žarište, najveći problem”, rekao je Vučić i kazao da prema podacima koje je dobio večeras u Valjevu su bolji procenti, kao i to da je Niš za nijansu mirniji, kao i Ćuprija.

Ne isključujem mogućnost da Beograd bude u karantinu

Govoreći o predlogu epidemiologa Predraga Kona o stavljanju Beograda kao žarišta u karantin, Vučić je rekao da ne bi isključio primenu tog predloga.

“Ne bih isključio primenu predloga doktora Predraga Kona – eventualno stavljanje Beograda kao žarišta u karantin”, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se svakog dana prate brojevi, procenat testiranih i zaraženih i onih koji dolaze sa simptomima.

“Tu odluku ćemo doneti brzo i efikasno”, rekao je Vučić.

Naveo je da ne mora da znači da će ta odluka biti saopštena građanima 48 sati pre nego što bude stupila na snagu.

“Ne mora da bude objavljeno 48 sati ranije, ne mislim da je to bog zna kakav problem, da će da traje dugo”, rekao je Vučić.

Upitan koliko dugo bi taj karantin trajao, Vučić je rekao da ne može da govori o odlukama koje još uvek nisu ni donete.

Neće biti moguće porodične proslave Vaskrsa

Na pitanje da li će građani moći da provedu Vaskrs u krugu šire porodice, Vučić je rekao da svakako to neće biti moguće.

Vučić je upitao da li neko misli da ima dovoljno vojnika i policajaca koji će da hapse ljude koji se okupljaju po parkovima ili one koji prave žurke po stanovima i to još objavljuju na društvenim mrežama.

Zahvalio je svima koji imaju obavezu da rade i nisu se sakrili u mišju rupu, ali i onima koji su se sakrili jer nemaju obavezu da rade.

Nema više mesta u bolnicama u Beogradu

Vučić je kazao i da više nemamo mesta u bolnicama u Beogradu, da su Infektivna i Pulmologija na najvećem udaru.

“Nemamo mesta po bolnicama. Sve što možemo smo pretvorili u COVID bolnice, a sve po preporukama kineskih stručnjaka. Ovde leže zaraženi i koji nisu iz Beograda i to 50 odsto. Ja sam se zato ljutio na neke koji nisu hteli da prave svoje bolnice nego su samo dolazili za Beograd. Najveće opterećenje je ovde. U Kliničkom centru Niš imamo 56 slobodnih respiratora, to će nadam se još dugo biti slobodno, a u Beogradu nije takav slučaj. Kada uđete u “Mišović”, ne izlazi se tako brzo. I kada čujem da neko kritikuje doktore, sedi i dobacuje, ne mogu, pa to može svako. Ovo kažem, ne da bih kukao, već da zamolim ljude da se drže izolacije. Ja kažem da je Sajam najlepša i najopremljenija bolnica”, kazao je Vučić.

On je rekao da je preopterećenost bolnica noćna mora i da nije moguće izmisliti nove bolnice, ali će, po njegovim rečima morati da se otvaraju nove privremene bolnice. Sve ostale bolesnike, rekao je, mora da preuzme VMA, jer je sve pretvoreno u bolnice za obolele od koronavirusa.



Subota nas je skupo koštala

Vučić je govoreći o predstojećem vikendu rekao da će verovatno policijski čas biti uveden već u petak jer nas je subota skupo koštala.

“Najverovatnije će biti policijski čas od petka do ponedeljka, izvesno za Beograd i Niš”, kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da su u subotu izletišta bila puna, kao i da su na Fruškoj gori roštiljali i zapalili pola šume.

Kupili smo 2.200 respiratora

Vučić je rekao da je na današnji dan Srbija kupila 2.200 respiratora, ali da ih nemamo u zemlji jer se dešava svetsko čudo.

“Opšta je jagma i tuča za respiratorima”, kaže Vučić i dodaje da kada neki čuju da je Srbija kupila respiratore kupe te iste po većoj ceni.