NOVE ČETIRI ŽRTVE COVIDA-19; KON: APSOLUTNO ZABRANITI KONTAKTE; NEMA GOVORA O UKIDANJU MERA

U Srbiji je registrovano 219 novih slučajeva koronavirusa, dok su četiri osobe preminule u poslednja 24 časa.

Svi preminuli su muškarci. U ovom trenutku na respiratorima se nalazi 112 osoba.

Dr Predrag Kon istakao je da još uvek nema govora o ukidanju mera i da je to tema o kojoj možemo pričati u budućnosti.

“Podaci pokazuju da smo u tom platou i da smo na tom maksimumu. Maksimum može trajati oko dve nedelje i posle toga možemo očekivati opadanje”, rekao je Kon.

On je rekao da se zalaže za potpunu zabranu kontakta.

“Ja sam za potpunu zabranu kontakata. To bi značilo da dvoje ljudi ne možete da vidite zajedno na ulici. Moja ideja je ozbiljnija nego zabrana kretanja, ali ona omogućuje da to može da se desi”, rekao je on.

Dodao je i da bismo bili u značajno većim problemima da nismo uveli vanredno stanje.



Policijski čas u petak počinje od 17 časova i trajaće do ponedeljka. Govoreći o potencijalnim izuzecima stručnjaci su rekli će penzioneri u petak od 4 do 7 ujutru moći da idu u kupovinu, dok za ljubimce važe stara pravila.

Kon se osvrnuo i na proslavljanje predstojećih praznika.

“Zabrana kontakata, da može da se naredi, bilo bi najbolje, što bi podrazumevalo slavlje Uskrsa na poseban način, bez okupljanja, kod kuće. Isto važi i za predstojeće jevrejske praznike”, izjavio je Kon.

“Sada ako popustimo može da padne sve što smo do sada uradili”, rekao je Kon i dodao da virus kao i do sada, tako i ubuduće, ne sme da uđe u gerontološke centre.