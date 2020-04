OHRABRUJUĆE PORUKE EPIDEMIOLOGA: MI SMO DOBRO, ALI MORAMO DA SE DRŽIMO PLANIRANIH MERA

U Srbiji je do 15 sati testirano 1.576, od kojih je 201 pozitivno. U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba muškog pola, odnosno ukupno 66 od početka epidemije. Prosek godina preminulih je 64,3.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” Darija Kisić Tepavčević kaže da je ukupno obolelo 2.867 ljudi. Prema njenim rečima, 127 osoba na respratoru.

“Na teritoriji Srbije testirani su uzorci od 1.586 osoba, 1.701 pacijenata je hospitalizovano, a ukupno je u Srbiji testirano preko 12.000 osoba. Nažalost još jedna osoba muškog pola je preminula danas, prosečna starost je 65 godina.

Direktor Infektivne klinike doktor Goran Stevanović je rekao da je devet osoba na Infektivnoj klinici u Beogradu na respiratorima i da je njihova klinička slika ozbiljna.

“Pacijenti dobijaju terapiju u skladu sa njihovom kliničkom slikom. Posedujemo sve medikamente i imamo adekvatne uslove da svim pacijentima pružimo maksimum”, rekao je on.

Kisić Tepavčević je uputila apel svim građanima da poštuju mere prevencije i zaštite.

“Sada je pravi trenutak da poštujemo mere koje se sprovode. One će vrlo brzo da pokažu rezultate. Vidimo da su brojevi stabilni i u laganom padu. To ne sme da nas zavara, moramo da se maksimalno skoncentrišemo. Ako ovako nastavimo izvesno je da se bliži pad ove epidmeije”, kaže ona.

Dodala je da se prate saznanja istraživanja širom sveta iz oblasi epidemiologije i imunologije i iz oblasti lečenja i laboratorijske mogućnosti.

“Jedan ogroman tim radi svako iz svoje oblasti svakodnevno”, kaže ona.

Na ivici kapaciteta za teške bolesnike

Kako je rekao epidemiolog Predrag Kon svuda u Srbiji se kapaciteti za bolničko lečenje pune.

“Na ivici smo kapaciteta za srednje teške i teške slučajeve. U Nišu se cela bolnica pretvara u kovid bolnicu, a Vojna bonica u Nišu se pretvara za bolnicu za one pacijente koji nemaju kovid”, kaže Kon.

On je naveo da poštovanje mera distanciranja daje rezultate i da je neophodno da se tako i nastavi.

“U celoj ovoj situaciji mi jesmo dobro i nadalje moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali “, naveo je Kon.

“Sama krivulja epidemije je dobro, svakako bi bilo bolje da je i ona drugačija. Ono čega se plašimo to je da ne uđe u osetljivu sredinu i da ne dođe do naglog povećanja. Mislim na kolektivne centre za stare i tu je situacija najvulnerabilnija” naveo je on.

Još jednom je naglasio da je struka potpuno saglasna da se prekine svaki kontakt među ljudima.

“Naučili smo dosta. Znamo kako rano da prepoznamo bolest i kako da prepoznamo ljude koji mogu da razviju komplikacije. Naučili smo da prilagodimo načine lečenja pre svega u intenzivnim negama. I dalje nismo zadovoljni, nemamo odgoovore na sva pitanja. Zaista ne znamo zašto muškarci više umiru” rekao je direktor Infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović i dodao da trenutno nema vremena da se oni trenutno statistički obrađuju.

Govoreći o testiranju u srpskim sredinama na KiM, Kisć je rekla da se tu radi sa osobama sa blagim komplikacijama i zadovoljni smo sa kontrolom širenja virusa.

Na pitanje da li će se policijski čas dodatno produžiti od četvrtka do ponedeljka u susret pravoslavnom Uskrsu, Kon je rekao da se o tome nije razmišljalo.

“Sačekaćemo da vidimo brojke u narednim danima, ako se bude videlo da dolazi do pada još jednom ćemo promisliti da li je to najneophodnije. Svi epidemiolozi, bez izuzetka, podržavaju takve mere” rekao je Kon.