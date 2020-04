JOŠ 4 OSOBE PREMINULE OD KORONAVIRUSA, ZARAŽENO JOŠ 445 OSOBA

Prema podacima od 15 sati, u Srbiji je za 24 sata umrlo četvoro ljudi, ukupno 103. Preminulo je tri muškarca i jedna žena.

U Srbiji je hospitalizovano 3511 pacijenata, na respiratoru se nalazi 128 osoba.

U proteklom danu testirano je 3.194 osoba od kojih je 445 pozitivno. Dosad su ukupno testirano 29.472 ljudi.

Broj izlečenih je 443. Danas je još 21 osoba iz Kliničkog centra Niš dobila nalaz da je dvostruko negativna i otpušteni su kući.

“Od 66 testiranih u Nišu dok traje ova infekcija, svi su negativni”, dodala je dr Kisić Tepavčević.

“Kapaciteti na jugu Srbije su spremni da prime sve naše građane koji imaju sumnju i dijagnostifikovan Covid- 19. Klinički centar će primiti srednje teške i teške, sa lakom slikom se smeštaju u privremene bolnice. Nije mi najjasnije zašto neko tvrdi da nema mesta ili nije primljen, mi takvih pritužbi nismo imali”, rekao je dr Branislav Tiodorović.

O situaciji u Blacu rekao je da je pod kontrolom.

“Nikakvog protesta nije bilo u Blacu. To je teška situacija u Trbunju, gde su smešteni pacijenti sa posebnim potrebama, i bez kovida. Imamo 27 potvrđenih radnika testiranih. Situacija je tamo u 24-četvoročasovnom praćenju. Imamo jednu situaciju sa pacijentima koja nas tera da ponovimo kontrolne testove. To se dešava, n etreba biti iznenađen. Svuda gde postoji sumnja u procedure, da li smo sve dobro uradili i slično, to se uvek proverava”, istakao je Tiodorović.

Penzioneri moraju da budu svesni situacije, napomenuo je on, objašnjavajući odluku o dozvoljavanju ovoj kategoriji građana da izađu 300 m od kuće. Apelovao je da se pridržavaju mera kao i dosad.

“To je normalno pogotovo pred ovaj veliki praznik. Utisak, na osnovu informacija koje dobijemo, je da se ogroman broj građana ponaša odgovorno i u skladu sa merama. Ja ću tome dodati, potrebna nam je gvozdena disciplina. Mora se u nabavci držati odstojanje i koristiti zaštitna oprema. Ja, kao i moja generacija, idem da se snabdevam kada je to određeno za starije osobe. Poštujem to i moram biti primer”, rekao je Tiodorović.

Kod 593 zdravstvena radnika potvrđena je infekcija, saopštila je dr Darija Kisić Tepavčević.

“Pet osoba koje su bile zdravstveni radnici su preminule od ove infekcije”, navela je dr Kisić Tepavčević.

“U 15 ustanova je potvrđeno prisustvo virusa, koji su domovi za stare ili gerontološki centri. Kod 271 korisnika je potvrđen virus i 53 zaposlena. Više puta smo napominjali da je ovo najugroženija grupa, sprovode se maksimale kontrole. Kada se radi o Gerontološkom centru Niš, gde je bio regirstrovan najveći broj pozitivnih, 151 potvrđen kod korisnika i zaposlenih i naknadno u toku dana još 14. Imaju blage simptome, ali su transportovani u KC Niš iz mera predostrožnosti”, rekla je dr Kisić Tepavčević.

Inficirano je dosad sedam novorođenčadi, ali dr Kisić Tepavčević napominje da nemaju simptome ili su blagi. Tri novorođenčeta otpuštena su iz bolnica.

“Mogućnost eventualnog zatvaranja gradova na koje je ukazano da su potencijalna žarišta moramo da istaknemo činjenicu da se najveći broj naših građana ponaša odgovorno i savesno i da imamo malobrojni broj građana koji se kreću iz jednog grada u drugi. Nova žarišta nastajala su zbog importovanih slučaja, zbog kretanja i daljih kontakata. Žarišta zapadno od Niša gde se intenzivno sprovode spidemiološka istraživanja kako bismo i tu stabilizovali epidemiološku situaciju. Gledajući ponašanje naših ljudi i njihovu odgovornost u ovom smislu smatrali smo da nije neophodno da se ovakva dodatna mera donese”, rekla je dr Kisić Tepavčević.

Tiodorović je rekao da je gledao podatke iz Niša, i da su od zaraženih 30,24 odsto mlađi ljudi, od 40 do 55 godina. “Oni su za mene mladi”, dodao je Tiodorović.

Na pitanje novinara o žalbi pacijenata da na Sajmu nema laboranata za testove i zato duže leže na Sajmu, dr Kisić Tepavčević rekla je:

“Gledamo kada je najpovoljniji period za briseve, kako bismo izbegli lažno negativne. Koristimo metodu zlatni standard. Sve zahteva određeno vreme, ali smo uzeli ovakav pristup koji je najvalidniji zato što su nam životiu građana na prvom mestu.”

Tiodorović je dodao da danas imamo situaciju koja nam otvara mnogo bolju, optimističnu prognozu.

“Očekujemo da će u naredna dva-tri dana iz Kliničkog centra i privremenih bolnica otpustiti skoro 200 ljudi. To se dosad nije dešavalo”, istakao je Tiodorović.

Konferencija se ovog puta održala u Nišu.