Opada broj novoobolelih od korone u Srbiji – registrovano 162 nova slučaja: Do sada izlečeno 1.063 osobe, a preminulo 139

Prema najnovijim podacima, koronavirusom zaraženo je još 162 ljudi, ukupno 7.276. Borbu sa Covidom – 19 izgubilo je još petoro ljudi, ukupno je 139 smrtnih slučajeva. Zabrana kretanja i ovog vikenda najverovatnije od petka u 18 sati do ponedeljka ujutru u 5.

Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je do 15 časova potvrđeno pet novih smrtnih slučajeva.

U pitanju su četiri osobe muškog i jedna ženskog pola, a na respiratoru se nalazi 96 pacijenata.

U poslednja 24 sata testirano je još 2.688 osoba, od kojih su 162 pozitivne. Hospitalizovano je 3.477 pacijenata. Na respiratorima je 96 pacijenata obolelih od kovida.

Izlečeno je 1.063.

U poslednje vreme je primetan pad novoobolelih u Vojvodini.

“U Vojvodini je već nedelju dana zadovoljavajuća situacija. Imamo konstantan pad broja novoobolelih. Iz KCV mislim da je 131 pacijent otpušten i po podacima imamo 75 koji leže na Infektivnoj klinici te bolnice”, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

“Rezultati pokazuju da mi izlazimo iz ove situacije. Ekscesi, ako se i dogode, teško mogu da podignu ovaj virus da izaziva ono što je do sada izazivao. Da li je to do virusa ili mera koje su preduzete vreme će reći”, rekao je Kon i dodao da se, za razliku od epidemije u Srbiji, pandemija na južnoj hemisferi “zahuktava”.

“Oni su manje razvijeni i mogao bi tamo da napravi probleme, a to se već i zapaža. Vraćanje virusa na severnu hemisferu je postalo sve jasnije artikulisano od strane SZO”, dodao je on.

Epidemiolog Predrag Kon je rekao da izlazak znači izlazak iz epidemijskog javljanja ove bolesti i da se u narednom periodu očekuje samo pojedinačno otkrivanje bolesti.

Na konferenciji je dat i odgovor na pitanje koliko je zaraženih zdravstvenih radnika na Onkologiji. Gojković, iako u prvom trenutku nije imao odgovor, tokom konferencije dobio je podatak da je u pitanju 12 zaraženih, a da ih je bilo 64.

“Ljudi koji rade na Institutu za onkologiju ne mogu da budu opremljeni sa opremom koja je u kovid ambulantama. Ne zato što je nema, nego zato što to nije svrsishodno. Ne mogu svi da hodaju u skafanderima. To se medicinski ne radi i zbog toga su zdravstveni radnici posebno osetljivi”, rekao je on.

Kon je izjavio da u Srbiji, u ovom trenutku ne postoji žarište koronavirusa.

“Zna se da je procenat bio najveći oko Niša, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Prokuplje. To se postepeno gasi, mi nemamo nijedno ozbiljno žarište, to je svuda ispod 15%, u većini i 10%, Vojvodina se gasi. U Beogradu je iznad 6%”, rekao je on pritom dodavši da je njegov stav da ne treba putovati jer postoji opasnost ne samo da se zarazimo već i da donesemo, a potom i prenesemo zarazu.

Stručnjaci nisu imali odgovor na pitanje da li ima zaraženih na Klinici za očne bolesti u Beogradu.

Struka se zalaže i da mere ostanu na snazi tokom prvomajskih praznika. Kon smatra da je to “poslednji trenutak kada može da se pokvari ovo što smo imali”. On je dodao i da misli da ne treba ništa menjati za Đurđevdan.