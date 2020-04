U Srbiji 207 novozaraženih koronavirusom, preminulo još 5 pacijenata

U poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 207 slučajeva koronavirusa, objavljeno je na konferenciji za medije.

Tokom dana je testirano je 3563 osobe, a 207 je bilo pozitivno. Ukupno je u Srbiji do sada registrovano 7.483 slučaja koronavirusa.

Od posledica je preminulo još pet osoba, ukupno 144.

U pitanju su tri osobe muškog i dve osobe ženskog pola.

Dr Predrag Kon se osvrnuo na navode da je meta vređanja zbog stavova o vakcinaciji.

“To traje decenijama i nije ništa novo. To je sastavni deo posla”, kratak je bio Kon.

Dr Darija Kisić Tepavčević je rekla da je u prvom momentu koronavirus potvrđen kod 165 osoba u Gerijatrijskom centru u Nišu i da je broj smeštenih u KC Niš u jednom momentu bio 200.



“Svi su tamo transportovani da bi bili na pravom mestu ako bi se dogodila neka komplikacija”, rekla je ona i dodala da su se nažalost dogodili i smrtni slučajevi.

Kon je najavio i relaksaciju mera od sledeće nedelje i početak rada pijaca u zatvorenom, fitnes centara, teretana i frizerskih salona.

“Penzioneri će sledeće nedelje imati jedan sat u standardnom terminu od 18 časova do 1 ujutru”, rekao je on ujedno najavivši i početak rada gradskog saobraćaja.

Na respiratoru se nalazi 95 pacijenata.

“Na osnovu broja slobodnih raspoloživih respiratora u ustanovama gde se leče, ima nešto preko 400 respiratora, ali to nisu svi. Neki su i za druge pacijente, a tu je i značajan broj respiratora koji još nije u ovim ustanovama jer vidite da nam još nije potreban, a nadam se da neće ni biti” rekla je Kisićeva.

Ona je dodala da je u Srbiji trenutno zaraženo 622 zdravstvena radnika što je nešto ispod osam odsto od ukupno obolelih i da je to bolji rezultat u odnosu na druge države gde taj broj varira između 10 i 15 odsto.

Upitana da li smatra da će se posle epidemije stvoriti uslovi za izbornu trku i same izbore, Kisićeva je rekla “da će se praviti da pitanje nije čula”.

Ona je rekla da je važno naglasiti da je pozitivnot, prvi put, ispod šest odsto.

Kon je govorio o povratku sportskih dešavanja i neophodnosti postupnog vraćanja sportista treninzima i da treba razmišljati o publici.

“Moramo imati situaciju kada je virus do te mere spušten ili praktično nezabeležen. To se može očekivati tek preko leta”, rekao je on.