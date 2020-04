Usvojen čitav pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila tri važna dokumenta koji potpuno zaokružuju Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih zaraznom bolešću Covid-19.

Mali je na konferenciji za novinare naveo da je na taj način omogućena primena svih mera, i precizirao da su danas usvojeni Predlog rebalansa budžeta za 2020. godinu i uredba koja detaljnije uređuje isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju taj novac.

On je rekao da je usvojen i ugovor između Vlade i poslovnih banaka koji omogućava privrednicima, mikro, malim i srednjim preduzećima garantnu šemu od dve milijarde evra.

Ministar je ukazao na to da je sada potpuno pravno uređena garantna šema i da su ta sredstva na raspolaganju, uz napomenu da je reč o novcu koji je garantovan od strane Vlade i usmeren za likvidnost privrede.

Prema njegovim rečima, kada je u novembru usvojen republički budžet niko nije mogao da očekuje da će se desiti epidemija i zbog toga je danas usvojen reblans, koji u potpunosti sadrži sve elemente i detalje i celokupan iznos od 5,1 milijardu evra, koji je vezan za paket ekonomske pomoći privredi Srbije i građanima.

Ministar je uputio poziv privrednicima da iskoriste pomoć države i nastave sa poslovanjem u narednih nedelju ili dve dana, ističući da se „vidi svetlo na kraju tunela“ kada je ekonomija u pitanju.

Mali je rekao da polako ali sigurno koronavirus slabi i da se u narednih 10 do 15 dana očekuje da će se još više otvoriti ekonomija i tako omogućiti još većem broju ljudi da nastavi da radi, uz sve mere vezane za sigurnost i bezbednost u cilju zaštite zdravlja.

U poslednjih mesec dana, kako je naglasio, država se pokazala odgovornom i ozbiljnom kada su u pitanju ekonomske mere i njihova implementacija.

Ministar je, takođe, naveo podatak da se preko portala Poreske uprave do sada za isplatu tri minimalne zarade prijavilo 183.000 preduzeća, kao i da je Fondu za razvoj stiglo više od 1.000 zahteva za povoljne kredite i 80 odsto klijenata poslovnih banaka trenutno pregovara u okviru garantne šeme.

To je veliki odziv, što znači da smo pogodili suštinu problema i da ćemo održati nivo zaposlenosti, istakao je Mali i dodao da je Fond za razvoj na prošloj sednici odobrio 25 zahteva preduzeća za povoljne kredite u iznosu od 800 miliona dinara.

On je podsetio na to da je reč o kreditima sa jedan odsto kamatne stope u dinarima na tri godine, sa grejs periodom od devet do 12 meseci.

Mali je naglasio da je država na početku krize izašla sa snažnim merama podrške privredi – odlaganje plaćanje poreza i doprinosa na zarade i poreza na dobit, direktna pomoć privatnom sektoru kroz isplatu tri minimalca za tri meseca, podrška od 2,2 milijarde evra za likvidnost i 100 evra svim punoletnim građanima.

Sav taj novac nalazi se u rebalansu budžeta i od danas se mere primenjuju, ponovio je ministar i dodao da je u tom dokumentu predviđeno dodatno izdvajanje 3,3 milijarde dinara za nastavak izgradnje Moravskog koridora.

Mali je objasnio da je projekcija rasta našeg BDP-a u rebalansu budžeta -1,8, uz napomenu da će se nastojati da budemo još bolji od projekcije koju je dao Međunarodni monetarni fond, a to je -3.

Dakle, to je ubedljivo najniža stopa pada ili najviša stopa rasta naše ekonomije u odnosu na skoro sve zemlje u Evropi, naveo je ministar.

On je ukazao na to da su naše javne finansije zdrave i stabilne i da upravo zato i MMF i mi očekujemo da ćemo relativno lakše podneti krizu i brže iz nje izaći.

Prema njegovim rečima, rebalans budžeta uključuje sve ekonomske mere čiji je cilj da se sačuva makroekonomska stabilnost, a da se s druge strane pomogne onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.

Mali je istakao da su u taj dokument uključena i sredstva za turističke vaučere vredne dve milijarde dinara za 400 hiljada novih vaučera.

Stav Vlade Srbije, ali i velikog broja eksperata i epidemiologa, jeste da gledamo da, kao građani Srbije, ne putujemo mnogo u inostranstvo tokom letnjih meseci, objasnio je ministar.

On je rekao da je rebalansom budžeta zato predviđena pomoć u vidu turističkih vaučera koji su namenjeni građanima kako bi proveli leto u domaćim hotelima, etno kućama i seoskom turizmu.

Mali je, govoreći o pomoći od 100 evra, objasnio da će ona automatski biti isplaćena penzionerima i onima koji primaju socijalnu pomoć, a da će se svi drugi, koji žele da im se isplati taj novac, za to prijavljivati od 15. maja do 5. juna.

Prema njegovim rečima, isplata pomoći penzionerima će početi 15. maja, a svi drugi punoletni građani koji žele taj novac, treba da se prijave preko portala Uprave za trezor, odnosno preko interneta ili kol centra.

Mali je objasnio da građani treba da ostave četiri podatka – ime i prezime, JMBG, broj lične karte i naziv banke preko koje žele da im se novac isplati, i najavio da će do 15. ili 20. juna u potpunosti biti završena isplata ovih sredstava.