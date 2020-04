Još šest novih žrtava koronavirusa; Saopšteno kada se popuštaju mere

U poslednja 24 časa koronavirus je potvrđen kod još 222 osobe, od ukupno 5.446 testiranih. Do sada je virus otkriven kod 8.497 osoba.

Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je u poslednja 24 časa od koronavirusa preminulo još šest osoba.

Umrle su po tri osobe muškog i ženskog pola.

Na respiratoru se nalazi 79 pacijenata, dok ih je izlečeno 1.260.

Dr Branislav Tiodorović najavio je odluku Kriznog štaba o popuštanju mera u Srbiji.

“Prema odluci Kriznog štaba mere zaštite protiv kovid 19 se ublažavaju, Već od danas parkovi i šetališta mogu biti otvoreni, oni koji koriste tu pogodnost moraju održavati propisano rastojanje. Takođe, od danas, treninzi na otvorenom se dozvoljavaju sa potpunim poštovanjem utvrđenih preporuka”, rekao je Tiodorović.

On je dodao da će od 4. maja početi da radi gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, dok će u Beogradu i Nišu početi od 8. maja, ali bez uključivanja klima-uređaja.

“Od 4. maja uz korišćenje svih mera, železnički i međumesni prevoz može da se odvija, ali takođe uz poštovanje svih mera. Istog dana počinju da rade kafići i restorani, to je moguće u baštama uz korišćenje distance, dok to sve treba primeniti i u zatvorenom”, rekao je on.

Tiodorović je rekao da od 8. maja sa radom mogu početi i tržni centri.

“Od 11. maja iz potrebe da privreda krene, ali i uz druge potrebe, počeće da rade vrtići i produženi boravak u školama”, rekao je on.

“Moramo decu naučiti kako se štiti. Neće život biti onakav kao pre epidemije. Veliki broj roditelja neće dati decu u vrtiće, srediće na neki drugi način. Međutim biće i onih koji hoće”, rekao je on odgovarajući na pitanje kako će izgledati povratak dece u vrtiće i na koji način će se proveravati njihovo zdravstveno stanje.

Tiodorović je najavio i da će od 18. maja biti omogućen i avio-prevoz.

Osvrnuo se i na situaciju u Gerontološkom centru u Nišu.

“U Gerontološki centar smo vratili 52 pacijenta. Moramo znati da su to veoma teški pacijenti koji za dva dana dobiju temperaturu i moraju da se vrate u Klinički centar i to nam pravi problem”, rekao je on.

Na konstataciju da je “prva runda sa virusom dobijena” imunolog dr Srđan Janković je rekao da može da se kaže da smo na putu da je dobijemo.

U prethodnom periodu često se pominjalo da će dolazak leta i toplijeg vremena dovesti do nestajanja virusa.

“Kada su u pitanju faktori spoljašnje sredine, svedoci smo da se ovaj virus, ipak, prenosi u uslovima visoke temperature”, rekla je Kisićeva i dodala da je dosta faktora specifično za ovaj virus, poput temperature iznad 25 stepeni i vlažnosti vazduha iznad 20 odsto i da se za vreme letnjih meseci smanjuje verovatnoća kapljičnih prenosa, jer brže pada na tlo.

Ona je rekla da je u ovom momentu ukupan procenat pozitivnosti 11,5 odsto, dok je danas prvi dan ispod pet odsto.

Odgovarajući na pitanje na koji način će se Đurđevdan proslavljati, Tiodorović je rekao da bi bilo dobro da se on “proslavi u kućnim uslovima, ako hoćemo da sačuvamo slavu”.

“Mi smo sportska nacija i to je ono vodimo prvo poluvreme, a kad ulazimo u drugo kao da smo opušteni, pa damo šansu protivniku. Ne smemo da damo šansu našem protivniku”, rekao je on.

Koronavirus je možda doprineo povećanju broja mrtvih u martu i aprilu u odnosu na prethodne godine.

“Poređenje ukupne smrtnosti će nam biti jedan od najznajčajnijih merila. Nismo uradili još sistematsku analizu, ali imamo podatke iz prethodnih perioda. U javnosti se stiče lažna svest da se u Srbiji umire samo od koronavirusa. Međutim, u Srbiji se i dalje najviše umire od hroničnih, nezaraznih bolesti”, rekla je Kisićeva.

Struka je negirala navode francuskog nobelovca i virusologa Lika Montanjijea da je čovek možda napravio virus.

“Uz dužno poštovanje prema postojanju različitih mišljenja, postoji širok konsenzus da je virus evoluirao prirodnim procesom. To znamo najpre na osnovu njegovog genoma, koji je vrlo rano iščitan”, rekao je Janković.

Tiodorović je dodao da je u pitanju ozbiljan naučnik i da njegovu izjavu treba uzeti ozbiljno, ali da nema dokaza da bi se to tvrdilo.

Što se tiče popuštanja mera za prvi maj, epidemiološka struka daje negativan odgovor.

“Vidi se kraj izlaska iz epidemije i ne treba zbog gubitka strpljenja da pokvarimo sve”, rekla je Kisićeva.

Vlasotince je novo žarište koronavirusa u Srbiji.

“Njihov pik je nekoliko dana iza Uskrsa. To vam pokazuje šta se dešava kada se ne poštuju sve mere. To je za sada pod kontrolom. Nije u pitanju starački dom nego stanovništvo”, rekao je Tiodorović.