U SRBIJI PREMINULO JOŠ 6 PACIJENATA, POTVRĐENO 285 NOVOOBOLELIH

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je potvrđeno 285 novoobolelih slučajeva koronavirusa. Preminulo je još 6 pacijenata. Zabrana kretanja počinje od danas u 18 časova i trajaće do subote, 2. maja, u 5 časova ujutru.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo AP Vojvodine Zoran Gojković izjavio je da su od poslednjeg izveštaja do danas, do 15 časova, testirani uzorci 6.703 osobe, od kojih je 285 bilo pozitivno na koronavirus, čime se ukupan broj zaraženih povećao na 9.009.

Gojković je na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija izneo podatak da je do danas hospitalizovano 2.479 pacijenata, na respiratoru se nalazi 71 obolelo lice, pri čemu su izlečene 1.343 osobe.

Ukupno je testirano 85.645 lica, naglasio je on i dodao da su od šestoro preminulih dve osobe muškog, a četiri ženskog pola.

Prema njegovim rečima, u našoj zemlji je od posledica zaraze koronavirusom do sada umrlo 179 lica, pri čemu je stopa smrtnosti 1,99.

On je potvrdio i da je u požarevačkom zatvoru „Zabela“ kod 22 zatvorenika registrovano prisustvo koronavirusa i naveo da su oni smešteni u posebnom paviljonu i da su u dobrom stanju.

Gojković je rekao da je ekipa na terenu i da ispituje ostale zatvorenike, poručivši da nema potrebe za dodatnom brigom, ali ima za oprezom.

Prema njegovim rečima, situacija u ostalim zatvorima je pod potpunom kontrolom.

On je, govoreći o zabrani kretanja, naveo da je doneta odluka da se u petak, 1. maja, preduzmu rigidne mere, dok će u subotu i nedelju važiti mere kao radnim danima, s tim što je i dalje neophodno ukazati na značaj izbegavanja kontakata, što ostaje ključno u narednom periodu.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo je još jednom uputio apel svima, koji ne moraju da izlaze napolje za vikend, da to i ne čine, i poručio da izlazimo iz faze izolacije i ulazimo u fazu lične odogovornosti.

Direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović izneo je podatak da je od ukupno testiranih 1.843 Beograđana, u poslednjih 24 sata, na koronavirus pozitivno njih 90, što je najveći broj i lagani rast u odnosu na prethodnih nekoliko dana.

On je, međutim, istakao da to još nije zabrinjavajuće jer je u okviru onog što je poželjno, odnosno manje je od pet odsto pozitivnih uzoraka testiranih.

Stevanović je ukazao na to da Beograd i jeste grad sa najvećim brojem stanovnika, što je i najveći faktor rizika za ponovno razbuktavanje bolesti.

Zato je, pored ublažavanja mera, važno da ljudi budu međusobno na distanci i da koriste zaštitnu opremu, poručio je on, uz napomenu da bi to trebalo da postane navika.

Imunolog Srđa Janković naglasio je da je izbegavanje kontakata i dalje krajnji cilj i da prvi maj kao praznik solidarnosti treba da obeležimo upravo tako što ćemo biti odgovorni i solidarni i izbegavati kontakte.

Janković je rekao da će to pomoći da uspešno privedemo kraju borbu sa epidemijom, a ukoliko to ne budemo radili, poništićemo sve što je do sada urađeno.