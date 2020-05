SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PROUNS-a: Solidarnosti unutar novinarske zajednice apsolutno nema

Svetski dan slobode medija obeležava se 3. maja i povod je za čestitanje novinarima i medijskim radnicima, ali i prilika da se ukaže na važnost slobodnog rada medija, osvrne na stanje medijskih sloboda i položaja zaposlenih u medijima. A kakvo je zaista stanje u medijima?

Ovaj treći maj drugačiji je od svih do sada. Zbog pandemije virusa korona, medijima preti ozbiljan problem, a novinarima, naročito onima koji ne pripadaju «kvazi eliti», preti se i smrću. Novinari sve češće postaju meta napada kolega, najčešće onih «nezavisnih» od aktuelne vlasti, a «zavisnih» od kojekakvih tajkuna, inostranih grupa i grupacija. Solidarnosti unutar novinarske zajednice apsolutno nema.

A da nažalost, nema kraja prostoti i bahatosti, potvrđeno je i najnovijim pretnjama kolegenici Radi Кomazec, novinarki i urednici lista „Jedinstvo“ sa Кosova i Metohije koja je danima izložena najprimitivnijim pretnjama i uvredama. Кolegenica Кomazec, nakon što je pomenuta u jednom od predloga u emisiji “Utisak nedelje”, suočena je sa brojnim napadima na društvenoj mreži Tviter i dovedena je u životnu opasnost.

PROUNS(Profesionalno udruženje novinara Srbije) poručuje kolegenici Radi, da je bezuslovno podržava zato što svojim dosadašnjim radom i zalaganjima na polju novinarstva može da bude trener profesionalnosti i stručnosti onima koji je napadaju.

PROUNS upozorava da vređanje naistomišljenika ne sme da poprimi prihvatljiv okvir u našem društvu. Ukoliko izostane reakcija nadležnih i niko od organa javne vlasti ne pozove, konačno, „kvazi elitu“ na odgovornost zbog ovakvog ponašanja, stižemo do početka kraja odgovornog novinarstva u Srbiji.

Ovom prilikom PROUNS upozorava da je već postalo uobičajeno da se onlajn pretnje na sudu i u policiji tretiraju kao „izražavanje mišljenja, a ne pretnja” . I to nije dobro. I tome pod hitno treba stati na put.

Pred ovakvom vrstom nasilja, pogotovo na Međunarodni dan slobode medija, ne treba žmuriti. Jer, čemu da se nadaju ostali građani? U srpskom novinarstvu i medijima, ne bi smelo da bude mesta za ovakve prostote.

U Vranju, 3.05.2020. godine

Predsednik PROUNS-a

Zoran Veličković