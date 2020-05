Vučić: Izbori 14. ili 21. juna

U igri za izbore su dva datuma, rekao je predsednik Vučić večeras gostujući u emisiji “Hit tvit” na TV Pink.

“Kada su izbori u pitanju, sutra ću razgovarati, to mogu biti dva datuma: 14. ili 21. jun. Neko udruženje mladih je organizovalo paljenje baklji, molim ih da to ne rade. To je bio odgovor na ovo sa šerpama. Ali za mene je važno da svi odgovaraju u skladu sa zakonom ako krše policijski čas, i oni koji su tukli ljude na Dorćolu i one koji su koristili policijski čas da idu s mesta na mesto, ne samo u Beogradu nego svuda”, rekao je Vučić.