SAOPŠTENJE GrO SNS KRALJEVO

SAOPŠTENJE GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE KRALJEVO

Gradski odbor Srpske napredne stranke Kraljevo pozdravlja i u potpunosti podržava celokupnu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i stavove koje je izneo na on lajn skupu liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“. Od samog dolaska SNS na vlast, a uz nadljudske diplomatske napore našeg predsednika, Srbija je ponovo prepoznata kao zemlja koja ima evropski prosperitet i kapacitet, istovremeno unapređujući čelične i tradicionalne odnose sa Kinom i Rusijom.

Srbija je doživela privredni oporavak, a naš grad, posle višedecenijskog devastiranog privrednog ambijenta, ima 2 fabrike u kojima radi na hiljade naših sugrađana i u kojima se planiraju nova radna mesta.

Nismo poklekli kada su nas osuđivali i napadali, kada su osporavali svaki naš doprinos da Kraljevo oživi. Svaki njihov napad bio je podstrek da idemo dalje, da otvorimo aerodrom, da asfaltiramo stotine kilometara puteva, da zapošljavamo u novootvorenim fabrikama, da gradimo stadion, nove mostove, da renoviramo domove kultura, paviljon na Goču, ambulante, da pomažemo poljoprivrednu proizvodnju, da gradimo stanove za snage bezbednosti, da omladini omogućimo da ostanu u svom gradu, a onima koji su otišli da se u njega vrate. Izgradićemo Moravski koridor, zatvoreni bazen, novih 260 stanova u Dositejevoj, renoviraćemo škole, oživećemo banjski i seoski turizam….

Pokazali smo šta je to što možemo da uradimo, da napravimo, ne gledajući druge oko sebe. Važno je, kako je i sam predsednik Vučić rekao, da ljudi obrate pažnju na one koji rade, donose rezultate, obezbeđuju puteve, pruge, bolnice, radna mesta.

Kad radimo i borimo se – niko ne može da nas pobedi. Zato smo sigurni u još jednu izbornu pobedu 21. juna. Jer građani Srbije znaju da glasanjem za Srpsku naprednu stranku – glasaju za srpsku, za našu decu. Glasaju za najbolje, za broj 1!