Brzom prugom od Beograda do Stare Pazove do kraja marta sledeće godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta, od Beograda do Stare Pazove. Rekao je da će pruga biti puštena u saobraćaj do kraja marta naredne godine.

Predsednik je rekao i da će radovi koje izvode Rusi od Stare Pazova do Novog Sada biti gotovi u avgustu 2021. godine i da će ta pruga biti puštena u saobraćaj u septembru 2021. godine, kao i da će se tada ići vozom za pola sata od Beograda do Novog Sada.

“Onda ćemo žuriti da završimo poslednju deonicu kroz Srbiju od Novog Sada do Subotice, što bi moglo da bude završeno 2024. godine. Mađari će svoju deonicu završiti do kraja 2024. godine ili do početka 2025. godine”, kazao je Vučić.

Istakao je da će do marta 2025. godine moći da se putuje vozom od Beograda do Budimpešte za dva sata i 40 minuta, a zatim odatle do Beča za još sat i 40 minuta.

“To je važno je za naše odnose, a povećavaće se i životni standard građana i protok robe”, istakao je Vučić.

Napomenuo je da se u Srbiji, pored pruge, grade trenutno i četiri auto-puta.

Primetio je i da bi bilo veoma važno da se, pored još jedne deonice na pravcu ka Budimpešti, od Novog Sada do Subotice, izgradi i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi bila za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara na sat.

Predsednik je dodao da se već razgovara na tu temu sa kineskim kompanijama i ruskim železnicama koje grade deo brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada.