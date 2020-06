NABUJALI IBAR ODNEO MOST KOJI VODI DO MAGLIČA

Poslednje poplave odnele su viseći most koji je vodio do srednjevekovnog grada Magliča. Most je bio zabranjen za upotrebu od aprila 2018. godine, a iako je projekat za izgradnju novog mosta plaćen pre godinu dana do izgradnje novog mosta još uvek nije došlo.