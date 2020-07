Vučić: Ako situacija ne bude pod kontrolom, zatvorićemo Beograd

Predsednik je, gostujući na Radio-televiziji Srbije, rekao da je trenutno najgora situacija sa koronavirusom u Beogradu dok je sve ostalo, kaže, neuporedivo jednostavnije.

“U Beogradu je 82,5 odsto zaraženih, svi drugi brojevi su pod kotnrolom i to je manje ili više očekivano uobičajeno, problem je situacija u Beogradu. Beograd je 22,7 odsto ukupnog stanovništva Rebpulike Srbije, a imate 82,5 odsto zaraženih, jasno je da je Beograd žarište”, rekao je Vučić u intervjuu za RTS.

“Na dve nedelje zatvaranje noćnih klubova, splavova, od 23.00 do 06.00 ujutru. U to vreme smo imali najveći broj zaraženih lica, dakle iz meni nepoznatog razloga, taj zatvoreni prostor, isto važi i za kafiće, sem za one koji imaju bašte, izlaz na otvoren prostor”, rekao je Vučić.