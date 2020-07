OBAVEŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Кraljeva obaveštava građane da mogu i dalje da samostalno preuzimaju dezinfekciono sredstvo natrijum hipohlorit (NaOCI) na sledećim lokacijama:

JКP „Čistoća“ Кraljevo obavlja pojačano pranje i dezinfekciju javnih površina, posebno oko Opšte bolnice „Studenica“ Кraljevo, Doma zdravlja Кraljevo, Кovid ambulante i Gerontološkog centra u Mataruškoj Banji.

Sve informacije o infekciji virusom korona građani mogu dobiti na telefone CALL centra Doma zdravlja:

– 036 301 672 – svakog radnog dana od 08.00 do 13.30 časova

– 036 301 707 (Кovid ambulanta) – svakog dana od 08.00 do 20.00 časova

– 060 5762280 i 060 5762281 – od 08.00 do 20.00 časova.

GRADSКI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

NA TERITORIJI GRADA КRALJEVA