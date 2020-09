“NE ZASLUŽUJEM NIKAKVU MEDALJU” Vučić krajnje ozbiljno objasnio situaciju u Vašingtonu!

Predsednk Srbije Aleksandar Vučić direktno iz Vašingtona preneo je utiske pregovora sa prištinskim timom.

Svašta se događalo prvog dana pregovora u Vašingtonu, a najupečatljiviji trenutak jeste pokušaj ucene albanske strane da od Srbije dobije priznanje samozvanog Kosova!

To ni pod tačkom razno ne važi kada je Srbija u pitanju, a predsedniku Vučiću je od stranačkih kolega, Vlade Srbije, ministara i visokih zvaničnika stigla podrška zbog odbijanja takve ideje.

Deseta teza podrazumevala je da se obe strane obavezuju na međusobno priznavanje i zaštitu etničkih manjina, restituciju svojine i imovine.

Takođe, radi se i o rešavanju statusa položaja pojedinaca bez rešenog državljanstva i strane se obavezuju da se dogovaraju i da otvore kancelarije zadužene za zaštitu građana.

– Dve strane dođu, prištinska i naša, onda nam američka strana dodeli dokument koji nijedna strana, sa sigurnošću makar naša strana, nije imala uvid u to… I ne možete da iznosite taj papir jer svaki ima broj, ne možete da slikate, a onda se izjašnjavate po tom pitanju. Taj papir je bio užasno težak, mislim da je imao 15 ili 16 tačaka, a jedna je bila ona o kojoj se priča ceo dan. To nije novost, to je američka politika, smatrali smo da to ne treba da stoji u dokumentu ekonomske realizacije. Ljudi iz Trampovog kabineta su bili fer, saslušali to što smo imali da kažemo. U narednim dokumentima te odredbe više nema – započeo je Vučić.

“Obavestićemo vas ujutru…”

– Govorili smo o raznim projektima, o infrastrukturi, povezivanju Beograda i Prištine, o onome što je dobro za Srbe na KiM, Albance… Za sve. Garantne šeme su takođe bila tema, uz podršku američkih razvojnih agencija. Ne znam da li ćemo uspeti da stavimo u ugovor da Fond za razvoj (njihov) otvori agenciju u Beogradu, borimo se da Priština prihvati mali Šengen, jer bi to značilo de fakto slobodan protok robe i kapitala, onda ne bi bilo ikakvih igara. Ima tu različitih aspekata, u toku je borba i o tome možemo da vas obavestimo ujutru. Zadovoljan sam pripremljenošću naše delegacije, time što su nas saslušali, jer nije jednostavno. Bili su prisutni svi iz finansijskog sektora američke vlade, došla je Ivanka Tramp, nije se kratko zadržala… Sa Robertom O’Brajenom smo imali poseban sastanak. Da li će biti susreta na još višem nivou? Zavisi od onoga što ćemo uraditi tokom večeri.

Reakcija Siniše Malog?

– Ministar Mali je izašao posle prvog papira i rekao vam je istinu. Ja tamo nisam bio nikakav heroj, već sam radio svoj posao. Čuvam Srbiju, čuvam Ustav, ne zaslužujem nikakvu medalju. Nije sve lako, ali su ljudi ponosni na zemlji i na to kako smo štitili interese. Oni koji su govorili da su to laži, to su patološki lažovi. Zahvalni smo domaćinima jer su nas čuli. Ako se dogodi da bude prijema na najvišem nivou, to znači da možemo da budemo zadovoljni.

“Rekao sam ne tom dokumentu još jutros!”

– Nema te vrste bojazni da potpišem bilo kakav dokument o priznanju Kosova. To sam rekao ljudima na sastanku još jutros. Šta god vam neko govorio… Istakao sam da tako nešto Srbija neće ni da razmatra. Nikad neću da kažem da je to pobeda, jer ne volim političare koji stalno pobeđuju. Volim Srbiju u koju dolazi sve više investitora, koja ne gubi više na svim frontovima. Ako završimo ovo danas, to znači da smo na dobrom putu.

Napredak postoji.

– Ima napretka u pregovorima, videćemo kako će da teče sve. Svaki put kad smo mislili da napredujemo, oni su se setili tog prvog papira i vratili sve na početak. Ako bismo noćas završili razgovoru, po američkom vremenu, spremili bismo se koje su to rečenice (glavne), pa bih možda nasamo sa predsednikom SAD u Ovalnoj sobi porazgovarao.

Dezinformacije o papiru u medijima?

– Sramota, nemam reči. Neverovatno da pojedinci navijaju protiv naše delegacije. Ali, ponosan sam na sav trud, na neprospavanu noć, da ne govorimo o svemu drugom. Ako mislite da je to lako i razgovarati sa Grenelom… Pitajte ostale. Na koji način sam govorio, nije bio muk, ali, kako hoćete. Da neko bude u stanju da tako štiti interese. Ne tražim priznanja, ali nemojte da lažete i da budete protiv svoje zemlje. Saznaju oni da toga nije bilo! Patološki lažovi. Važno je šta će biti na kraju, što se mene tiče!