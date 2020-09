SKANDAL KOJI POTRESA ŠABAC NE PRESTAJE

Gradski odbor Srpske napredne stranke upozorava javnost na skandal neviđenih razmera za koji je u Šapcu odgovoran tandem Dušan Petrović i Nebojša Zelenović.

Ova dva kriminalca, koji uprkos volji naroda žele da uzurpiraju vlast i ne biraju sredstva u toj nameri,od jutros vrše brutalnu opstrukciju izbornog procesa. NJihov cilj je upravo ono na šta Srpska napredna stranka upozorava već dva meseca, a to je da iako ih narod neće, oni traže način da ostanu na vlasti.

Pošto su videli da ni kupovinom glasova ne mogu da dostignu razliku između njih i Srpske napredne stranke, pošto su videli da im u tome ne može pomoći čak ni pravilnik koji su doneli, a koji je u suprotnosti sa ustavom i zakonima Republike Srbije, odlučili su da brutalnim napadima i spletkama koje uključuju otvoreno laganje i neosnovanim prigovorima svojoj Gradskoj izbornoj komisiji pokušaju da obore izbore u Šapcu.

O tom scenariju govori činjenica da već u 14 časova tvrde da izbori nisu regularni, što niko živi osim njih i njihovih saradnika ne potvrđuje. A o tome ko su oni i kakvim se metodama služe, čula je prethodnih dana cela Srbija u snimcima u kojima se dogovaraju o kupovini glasova i monstruoznom stavljanju leksilijuma u kafu članovima biračkih odbora iz Srpske napredne stranke.

Dušan Petrović i Nebojša Zelenović pokušavaju da prekinu izborni proces, jer ne smeju da sačekaju brojanje glasova. Ako to dopuste, znaju da je upravo kraj brojanja glasova, kraj njihove dvodecenijske vladavine i konačni trijumf naroda na čelu sa Srpskom naprednom strankom.

GO SNS Šabac