VUČIĆ U DVODNEVNOJ POSETI BRISELU, SVI IMAJU SVOJE INTERESE, A SRBIJA SE BORI ZA SVOJE

Vučić u Briselu: Svi imaju svoje interese, a Srbija se bori za svoje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu da je imao dobar sastanak sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom, i istakao da veruje da će razgovori u Briselu dati rezultat.

Vučić je rekao da se razgovaralo o svim važnim temama a da se u ponedeljak nastavlja zvanični dijalog Beograda i Prištine.

“Danas imamo važne sastanke naših timova i verujem da će biti rezultata”, rekao je Vučić i istakao je da su u nastavku dijaloga tri ključne teme razgovora – nestale osobe, interno raseljena lica i ekonomija, naslanjajući se na deo onoga o čemu se razgovaralo u Vašingtonu.

“Nemam nikakav problem da se pohvalim i pred predstavnicima EU sporazumom iz Vašingtona i dolaskom brži protok roba kapitala i ljudi. Kako da to iskoristimo i kako da unapređujemo odnose, a ne da se gledamo kao neprijatelji, već da radimo na dobrobit ljudi, i Srba i Albanca”, rekao je predsednik Srbije.

Evropa vodi dijalog Beograda i Prištine

Vučić je istakao da ti razgovori nisu nikada laki, da se govori o konkretnim stvarima, a da će o detaljima javnost upoznati kada bude jasno da li su papiri usaglašeni i da li možemo da se dogovorimo.

Za nas je, kaže, značajan dolazak američke agencije za finansiranje kao i uspostavljanje “mini Šengena”.

“Mnogi u regionu to predstavljaju kao srpsku hegemoniju, ali to nema veze s tim, već sa bržim protokom roba, boljim ekonomskim rezultatima, i većim platama. Za to se zalažemo. Što neko voli da živi u prošlosti i pokušava po svaku cenu da gleda kako će da se suprostavi drugom njihovi su problemi”, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije je kazao da Evropa vodi dijalog Beogarda i Prištine o svim političkim odnosima, i da smo mi to ranije prihvatili.

“Da li bih to prihvatio 2009? Ne bih, ali to je izglasano u Generalnoj skupštini UN. Nalazimo se na evropskom putu i verujemo našim evropskim partnerima”, podvukao je Vučić.

U nastavku dijaloga Beograda i Prištine predsednik Srbije očekuje da se otvori i pitanje Zajednice srpskih opština i da se vidi da li je Priština spremna da ispuni dogovorene obaveze.

“Razumemo političke igre drugih”

Vučić je na pitanje novinara komentarisao izjavu bivšeg šefa švedske diplomatije Karla Bilta da nije znao šta sve piše u sporazumu, kao i fotografije koje je na tviteru objavila Marija Zaharova, ali i ocene TV Al DŽazire da je ovo za njega bila najuspešnija nedelja, od pobede u Crnoj Gori, do pobede u Vašingtonu, te da su Srbiji predati ključevi Balkana, s čime, kako je naglasio, se ne bi se saglasio, iako bi to nekom i imponovalo.

“Pred nama su bili teški dani, pred nama su i dalje teški dani”, naglasio je Vučić i dodao da kada je reč o njegovom sedenju u Ovalnom kabinetu Bele Kuće ne postoji stvar koju smo uradili, a da jedan deo javnosti u Srbiji nije govorio sve najgore o tome.

Vučić je izjavio i da razume političke igre u kojima neko želi da kaže da će još jedna muslimanska zemlja, misleći na Kosovo, da prizna Izrael, ali da treba sačekati, jer prvo Izrael mora da donese odluku po pitanju Kosova.

Dodaje i da bi voleo da vidi šta će turski predsednik da kaže Hašimu Tačiju ili Avdulahu Hotiju ako ambasadu otovre u Jerusalimu, što je stvar koju Turska zamera Srbiji.

Vučić sa Lajčakom i Palmerom u Briselu

Tim sastankom predsednik Vućić započeo je svoju dvodnevnu radnu posetu Briselu u koji je stigao jutros direktno iz Vašingtona.

Predviđeno je da se predsednik Srbije tokom boravka u Briselu sastane sa i predsedavajućim Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvidom Makalisterom i komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem.

Sutra od 11 časova predsednik Aleksandar Vučić predvodiće delegaciju Srbije u razgovorima o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koja se održava na visokom političkom nivou uz posredstvo šefa diplomatije EU Žosepa Borelja i specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčka.