PREDSEDNIK VUČIĆ IMENOVAO ANU BRNABIĆ ZA MANDATARA NOVE VLADE SRBIJE

Aleksandar Vučić je u obraćanju iz palate Srbija rekao da je bilo više kandidata i da je na stranačkom nivou o tome govorio, kao i da je zahvalio pojedinim kandidatima koji su veoma odani svojoj stranci.

“Pre nekoliko minuta sam potpisao odluku o predlogu kandidata za predsednika nove vlade. Ana Brnabić se žestoko borila za svoju zemlju. Vodila je politiku koja se nije dodvoravala ni stranim centrima moći, ni onim u zemlji. Radila je svoj posao dobro i najbolji dokaz za to je veliki broj kritika koje su upućene na njen račun”, rekao je predsednik.

Vučić je istakao da bi imao mnogo više sebi da zameri nego Ani Brnabić.

“Imao sam još dve stvari na kojima sam insistirao – da razmisli da se uvedu dva ministarstva, za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog i ministarstvo za brigu o deci i demografiji”, istakao je Vučić.

Zamolio je, dodaje, mandatarku da 50 odsto vlade budu žene i kako “bismo pokazali kako na rečima funkcioniše ravnopravnost polova i verujem da će mandatarka imati razumevanja za taj zahtev”.

“Mislim da bi to bilo revolucionarno za Srbiju, time bismo predstavili našu zemlju na najbolji mogući način i time bismo pokazali na delu kako funkcioniše ravnopravnost polova”, rekao je Vučić.

Ističe da su žene jednako sposobne kao i muškarci da obavljaju najvažnije državne funkcije.

Kada je reč o demografiji, Vučić navodi da je demografija od ključnog značaja za našu zemlju i da se moraju na tom planu uvesti sistemske mere.

Vučić kaže da sistemske mere nisu samo novac, jer, ukazuje, u Srbiji najsiromašnije opštine imaju najviše novorođene dece, dok najbogatije najmanje.

Rekao je da će država potražiti nove mere za povećanje nataliteta i da će savete podražiti od država koje su uspele da zaustave taj pad.

Tri cilja nove Vlade

“Napomenuo sam i da svi ti ljudi koji budu radili i u Skupštini i vladi moraju da budu posvećeni. Biće velikih promena u javnim preduzećima i verujem i brzih i nadam se da će to doneti novi kvalitet, energiju i snagu za Srbiju. Optimističan sam i uveren da će Srbija uspeti da sačuva mir i stabilnost i doneti ubrzani rast za svoje građane”, ukazao je predsednik Vučić.

Pozvao je Skupštinu da podrži Anu Brnabić i njen kabinet.

Vučić je rekao da će nova Vlada imati tri osnovna cilja u naredne četiri godine.

“Nova Vlada će imati cilj da se podigne ekonomska snaga Srbije – životni standard običnih ljudi i dalje mora da raste iako je to nemoguće u bilo kojoj drugoj zemlji u vreme korone. Zatim dalja izgradnja puteva i pruga, ono što je već ugovoreno. Mora da se radi i na novim projektima, u koje ćemo kao država krenemo žestoko. I treći cilj je jačanje zdravstvene moći Srbije”, naveo je predsednik.

Dodao je da se Srbija suočava sa brojnim izazovima.

“Najveći izazov sa kojim se suočavamo su pritisci oko KiM i namera drugih da uprkos zalaganju za kompromis ne dobijemo ništa ili gotovo ništa. Moramo da brinemo o našim građanima tamo i našoj deci koja su poslednjih dana ponovo bila ugrožena. Drugi izazov je zdravstvena situacija i hladnije vreme koje nam dolazi. Treći izazov je kako da u vreme zatvorenih granica sa EU i svetom uspemo da odgovorimo na ekonomske izazove”, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je zahvalio građanima Srbije što su u ogromnom broju izašli na izbore, jer je, naglašava, važno da demokratija ne trpi, da ne odlažemo izborne procese.

Podrška građana Srbije nije “kart blanš”

“Narod je vlastan da sudi narodnim sudionicima. Veoma je važno da su ti izbori protekli mirno bez gotovo bilo kakvih incidenata i da je važno da su građani Srbije pokazali koliko poštuju demokratiju. Za nas je važno i da pobednička izborna lista, broj glasova bez presedana, donosi i ogromnu odgovornost. Zato je važno da sa takvom odgovornošću pristupimo rešavanju problema i da vidimo kako i na koji način te izazove prevazilazimo”, istakao je predsednik Vučić.

Nakon poraza u poslednjih 20 godina, “uspeli smo da zemlju koja je bila među poslednjima kada je u pitanju ekonomski razvoj dovedemo među prve, neincidentno i to traje poslednje četiri godine”, naglasio je Vučić.

Iako su građani glasali za politiku kontinuiteta, morali su, dodaje, da dobro razumeju da podrška građana Srbije nije “kart blanš” i da se ponašamo neodgovorno.

“Srbija se diči sa tri veoma važne političke činjenice, ona je slobodna, nezavisna i suverena država, ona se nalazui ne putu EU, ona je prijatelj i sa Rusijom i Kinom, ali mora da gradi odnose i sa SAD”, rekao je Vučić.

Nije bilo reči o koalicionim partnerima

Predsednik Srbije navodi da na sednici predsedništva stranke danas nije bilo reči o eventualnim koalicionim partnerima.

Podsetio je da je sa svima koji su obezbedili skupštinske mandate razgovarao, a da će se o partnerima znati za pet do sedam dana, a izbor je, kaže, na mandatarki.

Ističe da očekuje značajne promene u vladi, naročito kada je reč o stranci koju vodi.

Vučić je istakao da je najvažnije da svi budu vredni i marljivi, a doći će, dodaje, i do velikih promena u javnim preduzećima.

Izrazio je očekivanje da će sve to doneti novi kvalitet, energiju i snagu za Srbiju.

“Imajući u vidu izazove, uveren sam da će Srbija najbrze da raste ekonomski i sačuva mir i stabilnost i rast zivotnog standarda za građane”, rekao je predsednik.

Pozvao je poslanike da pruže podršku Ani Brnabić i njenom kabinetu.

Neki na moru, ja sa Trampom i Putinom

Na pitanje o tome zašto sada saopštava ime mandatara, Vučić kaže da je razgovarao sa svima i da je za sve to vreme, “dok su se neki brčkali u moru”, on radio svakodnevno.

“Da, meni je bilo potrebno da napravim koncept kako će da izgleda Vlada. Razgovarao sam sa svima. Za to vreme ljudi su mogli da vide, za razliku od onih koji su se brčkali na moru, ja sam vredno radio, bio sa Vladimirom Putinom, Donaldom Trampom, predstavnicima u Briselu…”, rekao je predsednik.

Poručio je da je Ana Brnabić veoma doprinela da Srbija bude broj jedan u Evropi po stopi rasta ove godine.

“Što se tiče izbora Ane Brnabić, nisam želeo da ponavljam sve, ali evo: ona je veoma doprinela marljivim radom dok je bila na čelu saveta za BDP i Srbija je postala prva zemlja u Evropi po rastu. Prvi put posle tri ili četiri meseca, u avgustu imamo pozitivnu stopu rasta BDP. Brnabić je odana svojoj zemlji i ne živi za to da ode da ogovara svoju zemlju, već štiti srpske interese, što neretko nije lako”, odgovorio je predsednik Srbije.

Dodaje da je fiskalni sistem stabilan i da je Brnabićeva postavila dobrog ministra na tu poziciju. Podseća i da je Srbija, kada je o koronavirusu reč, u pet zemalja u Evropi koje se najuspešnije bore protiv koronavirusa.

“To su neki od razloga zašto sam se odlučio za nju. Za prethodne godine naučili smo da ne moramo uvek da smo najgori i počinjemo da učimo da možemo da budemo najbolji. Neverovatno je da smo među najboljima u Evropi po stopi rasta, po nezaposlenosti. Danas je prosečna plata 511 i siguran sam da će rasti uprkos koroni. To su rezultati kojima sam se rukovodio, ali sam se rukovodio i budućnošću”, rekao je predsednik.

Ističe da plate moraju da budu 900 evra, penzije više od 400, da se mora uraditi fabrika otpadnih voda…

Pritiscima i poniženjima nećete postići ništa

Na pitanje o izjavama iz Prištine, predsednik Srbije je poručio da se pritiskom spolja i poniženjima neće postići ništa.

“Voleo bih da dobro razumeju samo jednu stvar i zato se trudim da ne govorim teške reči, jer je važno da živimo u miru. Važno je da Albanci znaju da neće dobiti ono što priželjkuju, da napadaju Srbe i da misle da će neko da nas pritiska da pristanemo na tako nešto. Pritiskom spolja i poniženjima nećete postići ništa”, rekao je Vučić.

Na pitanje o 5. oktobru i stavu opozicije da će ga srušiti na taj način, Vučić kaže da ne živi u prošlosti i da nema osvetnički odnos prema 5. oktobru.

“Odvratno mi je kada gledam slike spaljene skupštine i tu je bila jedna pozitivna stvar koja se dogodila: Srbija se okrenula svetu, mada nas je to koštalo puštanja na slobodu albanskih terorista. Zameram što su političari koji su došli na vlast postali jedni od najbogatijih u regionu. Dok se Srbija pljačkala, oni su se bogatili”, rekao je Vučić.

Nikoga nećemo napasti, ali da ne smemo biti iznenađeni

Kada je reč o kupovini turskih bespilotnih letilica, Vučić kaže da je Srbija uvek zainteresovana da unapređuje svoju gotovost za odbranu zemlje. Kaže da se na ovaj način ne preti, da nikoga nećemo napasti, ali da ne smemo biti iznenađeni, kao neki.

“Preduzimamo sve korake i nije to lako jer moramo da izdvajamo velika sredstva. Srbija je istinski vojno neutralna i želi da sama štiti svoje nebo i zemlju. To zahteva ne beznačajna ulaganja i to će se pokazati kao pametno i mudro ulaganje. Vidim šta se zbiva po savezima i blokovima… Važno je da možemo da odvratimo agresore od napada na našu zemlju. Jesu nam interesantne bespilotne letilice, ali da li će biti dogovora, videćemo. Reč je o dobrim letilicama”, rekao je predsednik Srbije.

U subotu najveća vežba ratnog vazduhoplovstva

Predsednik je najavio da će u subotu biti održana najveća vežba dosad, na kojoj će biti predstavljeno srpsko ratno vazduhoplovstvo.

“Videćete svu snagu srpskog vazduhoplovstva i uporedićete sve u odnosu na pre 7 godina. Videćete lovce, bespilotne letilice koje ćemo prvi put podići u vazduh i samo se nadam da nas vreme neće omesti. To će biti spektakl za građane Srbije”, poručio je Vučić.

Član predsedništva SNS-a Siniša Mali rekao je nakon sastanka u sedištu stranke da je predsedništvo jednoglasno prihvatilo predlog Aleksandra Vučića za mandatara nove vlade, koja će, kako je rekao, biti vlada kontinuiteta i nove energije.

Građani Srbije 21. juna izašli su na izbore kako bi izabrali novi parlament i Vladu. Dve trećine mesta u parlamentu, 188 mandata, osvojio je SNS.

Predsednik Srbije počeo je 14. jula konsultacije sa strankama i listama koje su obezbedile ulazak u Skupštinu o formiranju nove Vlade.

Konstituisanjem Skupštine 3. avgusta, počeo je da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije.