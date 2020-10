Nove mere Kriznog štaba stupile na snagu – šta je od danas zabranjeno, a šta preporučeno

Krizni štab za borbu protiv kovida-19, zbog povećanja broja novih slučajeva zaraze, doneo je odluku o uvođenju novih mera za suzbijanje širenja koronavirusa.

Dr Darija Kisić izjavila je nakon sednice Kriznog štaba da se nalazimo u sezoni respiratornih infekcija kada se one najlakše šire. Zbog toga je Krizni štab doneo nove mere za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom.

Preporuka da se maske nose i na otvorenom

Vlada je razjasnila odluku Kriznog štaba o nošenju maski na otvorenom. Prema objašnjenju Vlade, nošenje maski je obavezno u zatvorenim prostorima, dok se građanima preporučuje da maske nose i na otvorenom.

Zamenica direktora Instituta “Batut” dr Darija Kisić precizirala je u izjavi za Tanjug da je nošenje maski na otvorenom ipak preporuka Kriznog štaba, a ne obaveza.

Darija Kisić je, ranije danas, nakon sednice Kriznog štaba rekla da će nošenje maski, prema odluci Kriznog štaba, biti obavezno svuda, uključujući i otvorene prostore.

Lokalne samouprave ne smeju da odobravaju okupljanja

Krizni štab je doneo odluku i da zabrani lokalnim samoupravama da daju specijalne dozvole za organizaciju različitih okupljanja.

Beogradska arena od ponedeljka spremna za pacijente

Od ponedeljka će Beogradska arena ponovo biti spremna za prijem pacijenata obolelih od kovida-19, odlučio je Krizni štab.

Darija Kisić je navela da će se od danas pooštriti kontrola svih mera koje su ranije stupile na snagu.

To uključuje zabranu rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata posle 23 sata i okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom prostoru. Do prošle nedelje je ugostiteljskim objektima koji imaju baštu bio dozvoljen rad do jedan sat posle ponoći.