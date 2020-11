Ukoliko do sada niste pogledali domaću komediju “Vikend sa ćaletom”, sa Nenadom Jezdićem u glavnoj ulozi, koju je režirao Miroslav Momčilović, priliku za to imate do srede 11. novembra od 20 časova. Produženo je prikazivanje i animiranog i sinhronizovanog filma “Kućni patuljci: Operacija kolačići”, koji je na repertoaru kraljevačkog bioskopa od 18 časova, a ljubitelji akcije i trilera od 22 časa premijerno mogu pogledati još jedan odličan film, “Portir”.