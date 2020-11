Sahranjen patrijarh srpski Irinej

Blaženopočivši patrijarh Irinej sahranjen je danas posle liturgije u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

Sveta zaupokojena liturgija počela je u devet časova, a pristustvovali su joj članovi porodice upokojenog patrijarha, sveštenstvo, vernici, političari iz zemlje i regiona. Liturgija je održana u centralnom delu hrama, gde je bilo izloženo telo patrijarha Irineja, i služili su je je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, prisutne vladike i 16 sveštenika.

U besedi tokom zaupokojene liturgije patrijarhu Irineju, episkop bački Irinej rekao je da razlog za “udaljenost mira” leži u tome što ljudi zaboravljaju osnovnu istinu – da je mir među nama i sa nama nemoguć bez nas sa samim izvorom mira – sa samim Gospodom”.

Molitvom koja se zove “Otpust” završena je zaupokojena liturgija, a odmah nakon toga počelo je opelo patrijarhu Irineju koje je služio mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sasluženje vladika. Pojali su mešoviti horovi hrama Svetog Save i hor Branko iz Niša.

Posle liturgije i opela obratili su se mitropolit dabrobosanski Hrizostom, mitropolit volokolamski Ilarion, koji je pročitao pismo patrijarha moskovskog Kirila, i starešina Sabornog hrama Svetog arhangela Mihaila u Beogradu Petar Lukić.

Mitropolit Hrizostom: Irinej je bio dostojan učitelja, patrijarha Pavla

“Neka je večni pokoj našem patrijarhu i ocu našemu Irineju”, rekao je mitropolit Hrizostom posle opela.

“Evo nas iznenada i neočekivano pored odra patrijarha, koliko juče bio je među nama, neumorno je radio i brinuo o Crkvi i rodu našemu”, rekao je Hrizostom.

Istakao je da je Irinej patio i tugovao zbog podela u pravoslavlju.

“Vest je rastužila milione Srba širom sveta i hrišćanske braće sa istoka, zapada, severa i juga. Punih 10 godina predvodio je nas, tiho i mudro”, kaže Hrizostom.

Odlikovao se dobrom naravi i gospodskom odmerenošću, svedočio je ljubav i dobrotu Božju.

“Pored svih iskušenja i nevolja s kojima je Crkva prolazila, ostao je nepokolebljivi stub naše crkve svetosavske”, kaže mitropolit.

Prema njegovim rečima, patrijarh Irinej je dostojan učitelja patrijarha Pavla, a to nije bilo lako.

Mitropolit je istakao da je patrijarh Irinej i danas tu, u Hramu Svetog Save, hramu njegove velike ljubavi i žrtve, kao i na Kosovu i Metohiji, gradu Prizrenu, Čačku i Ostrogu, Banjaluci, Americi, Kanadi, Australiji, Evropi i Moskvi.

Vučić: Ostaće Srbija verna tvom putu i delima

Potom su govorili i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Njegova svetost patrijarh srpski Irinej sklopio je oči onako kako je i živeo, u miru sa sobom, Bogom, Crkvom i ljudima”, kazao je Vučić.

Predsednik je naveo da je život patrijarha Irineja imao jasne ciljeve: Boga, ljubav i Srbiju i celokupan srpski narod.

“I njegov bog je bio bog razuma, koji prašta, razume i voli. Onaj koji nas uči i koji nas čuva. Dobro je znao da su nada i vera nemoguće bez ljubavi. A njegova Srbija je bila ona koju je sam stvarao, koja razume, koja pobeđuje radom, koja nema potrebu da mrzi. Hram koji je gradio i završio je hram te i takve Srbije. Verovao je da veličina hrama nije u njegovim dimenzijama i velelepnom mozaiku, već u jedinstvu na koje poziva. Na mnogo načina i on je bio ovaj naš hram. Pred njim nije bilo zađevica i mržnje. Da verujemo u srpstvo i zajedništvo kako je i on verovao. Patrijarh Irinej je sklopio oči sa jednom željom za sve nas, da njegov hram nikada ne porušimo. Da ostanemo ono što je stvarao, da volimo i radimo zajedno okupljeni u hramu ljubavi i mira. Obaveza je velika to za nas. I mnogo hramova smo porušili pre nego što nas je ubedio da sačuvamo ovaj. Hoćemo li znati bez njega i bez njegove blage ruke i mirne reči da ostanemo jedno u hramu”, kazao je Vučić.

Patrijarh Irinej je, dodaje, bio zaslužan za kulturu sećanja.

“Danas, zahvaljujući njemu, govorimo više nego ikada pre o junacima sa Košara. Šest godina ima kako s njegovim blagoslovom obeležavamo NATO agresiju, ne plašeći se da kažemo istinu bilo kome u svetu”, naveo je predsednik.

Obnovio je, kaže, duh jedinstva srpskog naroda.

“Srbiju i Srpsku nije odvajao jednu od druge. Zahvaljujući njemu, nije bilo zađevica. Čuvali smo i brinuli jedni o drugima kao nikad u istoriji”, naveo je Vučić.

Ipak, najveća briga mu je bila Kosovo i Metohija. I tu je postupao hladne glave, tražeći načine da barem ne priznamo nezavisnost KiM.

“Irinej je bio veliki patrijarh. Pomirio je crkvu u Americi. Uspostavio je dijalog sa Vatikanom i ubedio papu Franju da Stepinac nije svetac. Završio je Hram Svetog Save. On ima s čim da izađe pred Svetog Savu i Svetog kneza Lazara”, rekao je predsednik

“Hvala Vam, Vaša svetosti, oče naš, na svakoj reči kojoj si nas podučio. Ostaće Srbija na takvom putu, verna tvom delu, tvom hramu, okupljena oko tvojih ciljeva”, rekao je Vučić.

Vučić je u ličnom osvrtu na poslednje dane patrijarha Irineja rekao kako ga je beskrajno voleo, a da je on voleo i pazio njegovu decu, “onoliko koliko je pazio na srpski narod”, i da su tri puta razgovarali otkad je otišao u kovid bolnicu Karaburma.

“Na dan kad je otišao u bolnicu, pozvao me je i pitao da li mora da bude tamo, da zauzima nečije mesto, drugi put je pitao da li je sve pod kontrolom, a treći put je poručio da za njega ne brinem i rekao je: ‘Vidi oko (Republike) Srpske i Kosova da uradimo sve što možemo’. I više nismo razgovarali”, ispričao je Vučić.

Nakon održanih poslednjih pozdrava nad odrom patrijarha Irineja pripadnici Garde Vojske Srbije odneli su telo u kriptu Hrama gde će počivati 45. poglavar SPC Irinej, ujedno i prvi patrijarh koji će tu počivati nakon izgradnje najvećeg pravoslavnog Hrama u ovom delu Evrope.