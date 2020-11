Saopštenje OO SNS KNIĆ povodom nastavka vređanja patrijarha

Na društvenim mrežama od strane pripadnika Narodne stranke, već danima traje surovo i ogavno vređanje i ismevanje NJegove svetosti patrijarha srpskog Irineja.

Nije im bilo dovoljno što su vređali žene, naročito one koje su se usudile da učestvuju u društvenom i političkom životu i obavljaju javne funkcije. Nije im bilo dovoljno što su vređali pokojnog patrijarha Pavla i na godišnjicu njegovog upokojenja. Nije im bilo dovoljno što su patrijarha Irineja sramno vređali za života na bolesničkoj postelji.Bezumlje pripadnika i simpatizera Narodne stranke se nastavlja. Sada su se ostrvili i na upokojenog patrijarha Irineja.

Zar je vređanje žena i vređanje naših svetih otaca, poglavara naše Srpske paravoslavne crkve, sve što nudi stranka koja sebe naziva Narodnom?Neka se Narodna strankaizjasni javno, da li je to zvanični stav i program njihove stranke?

Iako smo javno pozivali čelnike Narodne strankeda se oglase povodom ispada svojih članova i najoštrije osude njihovo ponašanje, oni to nisu učinili, već su nastavili sa još gnusnijim vređanjem srpskih patrijarha. Zašo im smetaju srpski patrijarsi, pa čak i kad više nisu među živima?

Koje je sledeće sramno delo Narodne stranke?

Poštovani građani opštine Knić, dragi naši Gružani, narode srpski, dobro zapamtite da onaj ko ismevai vređa Srpsku pravoslavnu crkvu i njene poglavare, ismeva i vređa svoj srpski narod, našu veru pravoslavnu, naš svetosavski duh i tradiciju. Onaj ko ne poštuje svoje, neće poštovati ni tuđe! Onaj ko ismeva i vređa žene, ismeva i vređa naše sestre, majke, supruge.

Mi Gružani iz opštine Knić, iz srca Šumadije, iz srca Srbije, uvek ćemo gajiti viteški duh svojih predaka, poštovati svoje svete oce i verska osećanja našeg naroda, negovati tradiciju i kulturu, štititi i uvažavati žene.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Knić još jednom najoštrije osuđuje gnusno i sramnovređanje žena i upokojenih patrijarha srpskih Pavla i Irineja i poziva nadležne da HITNO reaguju!

Pozivamosve časne, ponosne i poštene ljude, da svi javno osudimo sramno ponašanje pripadnika Narodne stranke.

Nek je večna slava i hvala patrijarsima srpskim Pavlu i Irineju!

Mir i spokoj njihovim dušama!

OO SNS KNIĆ