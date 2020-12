SAOPŠTENJE UDRUŽENJA DISTROFIČARA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Saopštenje za javnost povodom

Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra svake godine kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte

društvenog razvoja.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar, proglašen od strane UN-a 1992. godine od kada se obeležava u celom svetu, prilika je da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih marginalizovanih grupa (prema podacima Svetske zdravstvene organizacije između 12% i 15% stanovništa ima neku vrstu invalidnosti) i na brojne probleme sa kojima se ona suočava zbog nejednakih društvenih mogućnosti, ali i da se ukaže na to da o osobama sa invaliditetom i različitim preprekama na koje nailaze, kao i potencijalima, treba govoriti tokom cele godine, a ne samo na ovaj dan.

Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u svetu obeležavaće se u periodu od 30. novembra do 4. decembra, pod sloganom UN-a: „Gradimo budućnost: ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svetu za osobe sa invaliditetom posle pandemije COVID-19″, dok će u Srbiji sve aktivnosti tim povodom biti organizovane u oviru ovogodišnje kampanje koju realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditeotm i NOOIS „Srbija bez barijera“.

U Srbiji živi oko 800.000 osoba, a u svetu se sa problemima invaliditeta suočava oko milijardu ljudi. Kako invalidnost direktno ili indirektno pogađa i članove njihovih porodica, sa sigurnošću se može tvrditi da je to problem za oko 2 i po milijarde ljudi na Planeti koji najčešće žive na granici ili ispod granice siromaštva, a češće nego drugi suočavaju se sa raznim vidovima diskriminacije i kršenja ljudskih prava.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) kao reprezentativna organizacije ove kategorije građana koja zastupa interese oko 800.000 osoba sa invaliditetom i njihovih zakonskih zastupnika, okupljenih u 15 Saveza osoba sa invaliditetom u čijoj mreži je više od 450 lokalnih udruženja, PODSEĆA javnost na neke od najvećih rezultata ostavarenih u ovoj kriznoj godini, obeleženoj pandemijom izazvane virusom COVID-19 koja posebno pogađa osobe sa invaliditetom:

– Usvojena je Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine koja ima za cilj poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu uklanjanjem prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih oblasti

– U toku je usvajanje prvog dvogodišnjeg Akcionog plana za implementaciju Strategije za period 2021 – 2022. godine

– Ratifikovan je Sporazum iz Marakeša o olakšavanju pristupa objavljenim delima za osobe koje su slepe, slabovide ili sa drugim teškoćama u čitanju

– Preduzet je niz mera od strane Vlade Republike Srbije na sprovođenju 25 preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje iziskuju kontinuiranu realizaciju

– Postignut je značajan napredak u oblasti ostvarivanja biračkih prava za osobe sa invaliditetom

– Zahvaljujući dobroj saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NOOIS-a, uključujući i brojne Saveze i lokalna udrženja iz cele Srbije, u sklopu kampanje „Srbija bez barijera“ postavljeno je 109 rampi i hidrauličnih platformi u preko 40 lokalnih samouprava čime su, posle više decenija postojanja i rada prvi put od osnivanja brojni objekti postali dostupni osobama sa invaliditetom, a takođe je rađeno i na povećanju pristupa saobraćajnicama, informacijama i komunikacijama za gluve i slepe osobe

– Povećan je broja sadržaja sa titlovima u medijima, kao i obim besplatnih prilagođenih udžbenika učenicima sa invaliditetom

Ali, i pored brojnih pomaka, osobe sa invaliditetom u Srbiji i dalje ne uživaju dovoljno prava koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove.

Osobe sa invaliditetom, njih preko 800.000 koliko živi u Srbiji, treba da učestvuju u donošenju svih odluka važnih za njihov život preko svojih organizacija. Invalidske organizacije okupljene u Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) zato TRAŽE:

– donošenje posebnog Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom

– jasne protokole u slučajevima ugroženosti javnog zdravlja, posebno u kontekstu pandemije izazvane virusom COVID-19 i drugim vanrednim situacijama kako bi se osiguralo da pristup zdravstvenoj zaštiti, uključujući i druge mere zaštite, nisu diskriminatorne za osobe sa invaliditetom

– izmenu niza propisa kako bi se pravni okvir Srbije u potpunosti uskladio sa odredbama Konvencije, naročito u oblastima: deinstitucionalizacije, smanjenja diskriminacije, reforme sistema starateljstva i oduzimanja poslovne sposobnosti, pristupačnosti, servisa podrške, položaja dece i žena sa invaliditetom, procene invalidnosti i naročito poboljšanja socio-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom

Takođe, NOOIS i dalje OČEKUJE punu saradnju i uključenost u donošenju svih relevantnih zakona i odluka, podsećajući sve relevantne institucije, resorna ministarstva i donosioce odluka na moto evropskog invalidskog pokreta „Ništa o nama bez nas“, što je istovremeno i u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.

NOOIS PREDLAŽE da sve republičke institucije, kao i sve lokalne samouprave u Srbiji, u sve svoje planove i politike uključe pitanja invalidnosti kao deo opšteg pristupa i sagledavanja invalidnosti kao pitanja ljudskih prava.