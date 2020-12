Pobedićemo koronu uprkos užasnim danima iza nas i pred nama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da je potuno uveren da će Srbija pobediti koronu uprkos užasnim danima iza nas i, kako je dodao, svakako ne manje užasnim makar nekoliko dana ili nedelja pred nama. Najavio je pomoć u vidu isplate jedne prosečne zarade ugroženim privrednicima kao što su hotelijeri i ugostitelji, i jednokratnu isplatu 5.000 dinara za penzionere. Ističe da je ponosan na bolnicu u Batajnici koja se sutra otvara i navodi da je u Srbiji manja smrtnost nego u drugim zemljama zbog većeg procenta hospitalizovanih pacijenata.

Prosečno se godišnje 423 deteta leče u inostranstvu o trošku države

Vučić je rekao da je razgovarao telefonom sa majkom male Anike Manić, za čije je lečenje sakupljen novac. Rekao je da će ona vladinim avionom biti prebačena u Mađarsku. Zahvalio je i mađarskoj vladi koja je rekla da bi i dodala novac ako zatreba, jer će ona primiti terapiju u bolnici u Budimešti.

Kaže da neretko čuje priču o tome kako se deca kod nas leče SMS-om, ali navodi da se u celom svetu na taj način leče mnogo više nego kod nas i da se u svetu plaća skupo za razne preglede. Ističe da je od 2013. godine do 2020. prosečno plaćeno lečenje u inostranstvu za 423 deteta godišnje.

Nove mere: Minimalna zarada za ugrožene privrednike i 5.000 dinara za penzionere

Aleksandar Vučić je najavio sektorsku podršku ugroženima zbog krize izazvane koronavirusom. Ističe da će hotelijerima, turističkim agencijama, vodičima, turističkim radnicima, ugostiteljima, rentakar agencijama biti isplaćena još jedna minimalna zarada.

Naveo je da je reč o 72.500 ljudi i da će isplata biti u roku od 10 dana. Smatra da je to velika i značajna pomoć.

Takođe, najavio je i da će 17. i 18. decembra penzionerima biti isplaćeno po 5.000 dinara jednokratne pomoći. Navodi da zna da to nekima ne znači mnogo, ali da će onima koji imaju penzije ispod proseka mnogo značiti.

“Između 735 i 760.000 evra država plaća za testove na dnevnom nivou”.

Vučić navodi da su različiti stavovi bili da li da prihvatimo mere Kriznog štaba. “Rekli smo da ćemo slušati struku. Mi nemamo bolje. Mislim da su to časni ljudi koji fantastično rade posao. Ništa od toga nemaju osim što su izloženi napadima. Zahvaljujem im se još jednom”, kazao je Vučić. Prema njegovim rečima, u našoj zemlji od početka krize niste imali nestašicu nijedne robe. “Mi plaćamo između 735 i 760.000 evra, svakog dana samo za testove. Kada ljudi odu u bolnicu, sve je besplatno. Lekovi, fantastični lekari i medicinske sestre. Kada sve to imamo, onda se postavlja pitanje jesmo li uvek fer prema svojoj državi”, istakao je predsednik. Politički štab se, navodi, uvek suočava s tim kako da ljudi žive, kako da rade, kako da naplatimo porez, kako da uložimo u policiju i vojsku.

“Besni pravi rat među proizvođačima vakcina”

Predsednik Vučić je naglasio da će uvek biti kritika, afera, ali niko nije lud da vam potruje narod. “Ne postoje takvi čudaci na svetu. Dajte da ne pripadamo teoretičarima zavere, da to prepustimo lekarima, farmaceutima. Ja mislim da je Velika Britanija ispravno postupila, da će sačuvati hiljade života građana”, kazao je Vučić. Ističe da, ako izračunate, cena po dozi je 20 dolara na 100 miliona, to je dve milijarde. “O ogromnom novcu pričamo. Mi ćemo da platimo, vakcine će biti besplatne. Siguran sam da ćemo mnogima pomoći”, naveo je Vučić.

“U Srbiji manja smrtnost zbog većeg procenta hospitalizovanih”

Aleksandar Vučić je rekao da su renovirane mnoge bolnice u Srbiji, kao i da se mnoge renoviraju i grade. Dodaje da je to sve urađeno u poslednjih nekoliko godina i da bi bez toga borba protiv kovida bila teža. Predsednik je dodao da imamo veliki broj mrtvih, ali da je to proporcionalno manje nego što imaju mnoge zemlje u regionu. Ističe da su za to najzaslužniji lekari i medicinske sestre, pa je pokazao tabelu sa procentima hospitalizacije u zemljama. Kako je rekao, u najsnažnijim zemljama je vrlo mali procenat hospitalizacije, jer je lečenje skupo. “U Nemačkoj je taj procenat između jedan i četiri, u Hrvatskoj i Sloveniji između pet i deset, u našoj zemlji 12,5 i čak 38 posto”, rekao je predsednik. Kaže da, po procentu hospitalizovanih, sa Srbijom može da se poredi u Evropi samo Češka. Ističe da je važno da pokušamo u narednom periodu da obezbedimo vakcine. Predsednik je rekao da su u Srbiju stigle ruske vakcine i da su sada na Torlaku, gde će ih naši stručnjaci ispitivati. Očekuje pre kraja godine prve količine “Fajzerovih” vakcina, a mnogo više u januaru i februaru. Ukazao je da će za sve ljude vakcina biti besplatna.