Kajakaški klub “Ibar” iz Kraljeva godinama unazad niže uspehe i značajne pehare i medalje donosi gradu Kraljevu. Zato je sasvim zasluženo u teškoj godini koja je iza nas, upravo jedan kajakaš poneo priznanje najboljeg seniora, a to je Pavle Zdravković. On ističe a je ponosan na to priznanje jer dolai od strane grada u kom je rođen, odrastao i zavoleo kajak.