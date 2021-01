VUČIĆ: DO SRETENJA NOVI PAKET POMOĆI PRIVREDI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do Sretenja biti donet dodatni paket pomoći privredi.

Kako je rekao, to neće biti izdašna pomoć kao prvi paket, ali će biti nova injekcija za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja, pa i velika preduzeća, što je 1.052.000 ljudi koji su obuhvaćeni tim sistemom.

Vučić je precizirao će to najverovatnije biti pomoć u vidu isplate dva ili tri puta po pola minimalca, što je ogromna pomoć i podška.

Biće i sektorske pomoći za turizam, za hotelijere, turističke agencije, vodiče, za autobuske prevoznike, sa još pola minimaca.

Naveo je da će država nastojati da dodatno pomogne i penzionerima, pored povećanja penzije od 5,9 odsto, koliko će dobiti u februaru, kada prime januarsku penziju.

Simbolično, penzioneri bi do marta trebalo da dobiju pakete sa vitaminima C, D i cinkom, što su sitnice, ali pokazuju deo brige da se izborimo za zdravlje.

Predsednik je dodao da će nastojati da se produže i garantne šeme, koje su se odlučno pokazale, sa 1,5 milijarde, a ovog puta bi preko tog sistema, moglo da bude obezbeđeno još dva puta po 500 miliona.

Vučić je naveo da se za sedam dana očekuju prvi dogovori sa DFC vredni 300 do 400 miliona dolara.

“Ako bismo mogli još 1 milijardu za preduzeća da obezbedimo preko garantnih šema… To je ono što mogu da obećam, a razmišljamo na koji način tokom godine da pomognemo građanima ne bismo li podstakli opštu potrošnju”, rekao je Vučić.

Dodao je i da je najteže pitanje moratorijum na porez.

“Računajte da ćemo u kešu pomoći sa više od 1 miluijarde evra. To niko nije očekivao. Želimo da imamo plus 5,5 odsto rasta”, rekao je Vučić i podsetio da slede i veliki infrastrukturni projekti u okviru programa “Srbija 2025”.

Čeka nas bolja godina

Verujem da nas čeka bolja godina od prethodne, poručio je Vučić, a veruje i da će, uz vakcinaciju građana, biti pobeđen Korona virus.

“U narednih 10 dana, verujem da ćemo obezbediti značajne količine vakcina i da ćemo moći da vakcinišemo građane, da pobedimo bolest i da joj se suprotstavimo”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će se država boriti za vakcine, te da je jedino Srbija, na Zapadnom Balkanu, dobila značajne količine cepiva, uz nešto malo koje je dobila Albanija..

Preneo je i da se danas, kada je počela prijava građana za vakcinaciju, do 19 sati čak 63.000 ljudi prijavilo.

“Verujemo da će biti stotine hiljada za dva, tri dana”, rekao je Vučić.

U ekonomskom smislu, naveo je da je mnogo urađeno u 2020. godini, koja u tom pogledu nije bila loša, imajući u vidu svetske okolnosti, iako je, istakao je, užasna činjeniaca što je više hiljada ljudi preminulo od Kovida 19.

“Moraćemo malo da se vratimo radu, malo smo se ulenjili, navikli na rad od kuće… Moraćemo da radimo još više, da imamo još bolje rezultate i verujem da može da bude još bolja godina”, rekao je Vučić.

Ukazao je da gradimo šest autoputeva i najavljuje novu pomoć građanima i privredi.

Srbija prva u Evropi po rastu, taj rezultat nikada nismo imali

Vučić je istakao da je Srbija po privrednom rastu prva u Evropi, što će biti formalno potvrđeno krajem marta, a sve to, kako je dodao, bilo je moguće zahvaljujući reformskim merama koje su preduzete od 2014.godine i brzim otvaranjem zemlje posle prvog talasa Korona virusa.

Vučić je ukazao da je Srbija u prvom kvartalu imala rast od 5,2 odsto, dok je evrozona bila na minus 3,2 odsto.

U drugom kvartalu Srbija je imala rast od 6,3 odsto, dok je evrozona imala minus od 14,7 odsto, a u trećem kvartalu, kada je evrozona imala minus od 4,3 odsto, Srbija je imala samo minus 1,4 odsto.

Ukazao je da je Crna Gora, na primer, imala u trećem kvartalu čak minus 26 odsto.

„To je sve bilo moguće jer smo čekali, zatvorili zemlju na mesec dana, što je bilo pametno, jer smo time savladali veliki prvi talas, i onda brzo otvorili zemlju. Kod nas su firme radile, iako ne punim kapacitetom, ali su radile. Ne smemo da zatvorimo privredu, jer na kraju će neko reći od čega ćemo da živimo kada prođe korona “,rekao je Vučić.

Rekao je da se država borila da nabavi respiratore, maske, rukavice, skafandere, lekove, sve što je trebalo, da je tokom čitave pandemije samo nedostajao na osam dana grašak, a svega je bilo.

Takođe su građene i obnovljene bolnice, dve su izgrađene za samo četiri meseca.

Ukazao je da se radi na 10 opštih bolnica širom Srbije, dodajući da su sve to bile velike stvari koje su moguće samo na osnovu uspeha reformi iz 2014., donošenjem Zakona o radu, koji je doneo odlične rezultate i merama fiskalne konsolidacije.

Govoreći o smanjenju penzija, rekao je da se njegov otac, za kojeg se nada da će za koji dan izaći iz bolnice, pošto ima veliku penziju žalio što mnogo gubi, ali sada, dodaje, ima veću razliku u plusu nego što je imao u minusi i “više ne kuka”.

Pohvalio je penzionere rekavši da su oni verovali u zemlju i da su mogući veliki uspesi.

“Kada morate da uradite nešto teško, bolje da je progutate žabu odmah, a ne da davite deset godina“, rekao je Vučić.

Rekao je da građani vide ko se bori za njih, ukazujući da oni koji kritikuju da ne valja, na primer bolnica u Batajnici, zaćute posle dva dana, iako, kako dodaje, njihovoj sreći nema kraja kada pukne cev u nekoj bolnici.

“Ovo su rezultati koje Srbija nikada nije imala. Kada je Srbija bila prva u Evropi po stopi rasta ? Dobićemo 31. marta rezultate da se potvrdi da je Srbija broj jedan u Evropi. Ne znam jedino kako će da računaju Irsku, koja ima kompanije koje izvoze pare u Ameriku. To sve je bilo moguće zahvaljujući ljudima koji su verovali u teške promene“, rekao je Vučić.

Ukazao je da ćemo ove godine imati čak šest autoputeva koji će se raditi u isto vreme.

S tim u vezi, napomenuo je da je Bugarska najavila da će do kraja godine završiti autoput od naše granice do Sofije, nakon čega će moći autoputem da se ide do Istanbula, što je jako važno kako bi saobraćaj išao preko naše zemlje, i čime se izbeglo da budemo slepo crevo.

U 2020. 3 milijarde evra direktnih stranih investicija

Vučić je izjavio da je u 2020, tzv “Korona godini”, naša zemlja imala neto priliv direktnih stranih investicija od 2,9 milijardi evra.

“Da saopštim jedan ekskluzivan podatak, nivo investicija u Srbiji prošle godine bio je neto 2,9 milijardi evra, a bruto tri milijarde, što je apsolutno neverovatno imajući u vidu situaciju sa Koronom”, rekao je Vučić.

Rekao je da to znači da su mnoge strane kompanije i u godini krize ulagale u Srbiji, poput Tojo tajersa, Bojsena, ZTF-a, Brosea…

Srbija po platama prva u regionu, od februara prosečna 535 evra

Vučić jeizjavio da Srbija ima najveće prosečne plate u regionu, od 511 ili 512 evra, kao i da će već u februaru, zbog januarskog povećanja, taj prosek biti 535 ili 536 evra.

Vučić je rekao da je samo u Beogradu u poslednjih sedam godina prosečna plata skočila za 180 evra ili za 40 odsto.

Rekao je da smo pre bili četvrti po platama u regionu, dok smo danas i zvanično prvi, kao i da će razlika u odnosu na druge zemlje sve brže da se povećava.

Istakao je da smo bili na 329 evra sa prosečnom platom i sa javnim dugom od 78 odsto BDP-a, a Crna Gorana 510 evra, dok je sada Crna Gorana 509 evra.

Predsednik je rekao da u Srbiji zaposlenost raste, kao i da nam se stopa javnog duga najmanje uvećala u odnosu na gotovo sve evropske zemlje.

Tako je u Italiji javni dug skočio na 156 odsto, u Nemačkoj 87 odsto, Francuskoj 114 odsto, u Hrvatskoj na 88 odsto, a u Srbiji je 57 odsto, dodao je Vučić.

Pisao sam Siju, očekujem i vakcine i popust

Vučić je izjavio da će se u narednih sedam do osam dana završiti pregovori i oko nabavke kineske vakcine, nakon što su u Srbiju stigle prve količine Fajzerove i Sputnjik V vakcine.

Vučić je rekao da je kineska vakcina “izuzetno kvalitetna”, ali da je verovanto i najskuplja.

Rekao je da je pisao i kineskom predsedniku Si Đinping, gde je naveo da je Srbija zainteresovana za njihovu vakcinu, ali i da je zamolio za popust za našu zemlju.

Upitan da prokomentariše pojedina pitanja u javnosti, ne samo našoj, već i široj, kako je Srbija uspela da nabavi Fajzerovu vakcinu među prvima, dok mnoge evropske zemlje nisu, Vučić je kratko odgovorio da je naša zemlja napavila vakicnu jer je platila.

“Hvala i Amerikancima što su odlučili da nam prodaju vakcinu. Niko u regionu, osim male količine koju je dobila Albanija, nije dobio vakcinu sem Srbije. Mi smo je platili, da je nismo platili, ne bismo je ni imali”, rekao je Vučić.

Istakao je da se naša država “oslanjala na sebe i sopstvene snage” i da je naš državni vrh negde “predosećao” da će vakcine u okviru evropskog Kovaks plana stići kasno.

“Imamo poverenje u EU i komesara Olivera Varhejia, ali znali smo da ćemo na vakcine čekati malo duže. Neće ih biti ni u januaru, a videćemo kasnije”, naveo je Vučić.

Upitao je, kako bi naš narod reagovao kada bi se svi u regionu vakcinisali, Hrvati, Mađari, Bugari, a da mi nemamo vakcinu.

Izrazio je nadu da će Srbija uskoro krenuti u nabavku Astra-zenika vakcine, Modernom, ali i ostalima koji je proizvode.

“Sve su odlične vakcine. Mi smo jedna od retkih zemalja koja je omogućila pravo na izbor svojim građanima”, poručio je Vučić.

Dodatne subvencije za nabavku traktora

Vučić je najavio da će država ove godine dodatno ulagati u obnavljanje poljoprivredne mehanizacije na selu i povećati subvencije za kupovinu traktora.

“Uložili smo između 50 i 65 odsto od cene traktora i drugih poljoprivrednih mašina i tako subvencionisali 2.600 novih traktora”, rekao je Vučić.

Moramo taj broj da povećamo u narednim godinama na 20.000 novih traktora, jer želimo da motivišemo ljude da ostanu na selu, poručio je predsednik.

Srbija ima najmanju smrtnost od Korone u regionu

Vučić je odbacio tvrdnje o lošim rezultatima Srbije u borbi protiv Korone i naveo da Srbija ima najmanju smrtnost od Korone u regionu.

Vučić je izneo podatke da je Slovenija na 100.000 stanovnika imala 144 smrtna slučaja, Severna Makedonija 126, BiH 123, Burgarska 115 , Crna Gora 115, Mađarska 110, Hrvatska 107, Rumunija 85, a Srbija 51.

Stopa smrtnosti u regionu je Bugarska 3,9. Bih 3,7, Mađarska 3,11, Severna Makedonija 3,03, Rumunija 2,48. Slovenija 2,15, Hrbvatska 1,99, a Crna Gora, 1,4 a Srbija 1,0.

To se vidi na grafikonima i tu nema laži, nema prevare, istakao je Vučić.

Kada se govori o preminulim lekarima, Vučić je rekao da je to zato što se veliki broj ljudi hiospitalizuje, što se borimo za sve živote. Bolnice su bile prepune,bilo je 10.. 000 ljudi, a sada oko 6000 ljudi .

Možda će ponovo biti ako dođe novi soj, rekao je Vučić, ali je ocenio da smo se dobro borili, da garađani imaju poverenja u državu, dok neki hoće samo nešto loše da kažu.

Ukazao je i da je Srbija do sada kroz Kovaks program dala 6 miliona evra i da je sve to veoma skupo, ali da će vakcine biti i dalje besplatne.

“Zdravlje ljudi je broj jedan, a odmah zatim ekonomija i standard, moramo da se borimo za svaki radni dan”, istakao i je Vučić i dodao da mi ne možemo sebi da dozvolimo da se na primer nedeljom ne radi, jer mi nemamo more ili nešto slično što bi nam donosilo milijarde.

Stefanović tražio da SAD odlože priznanje Kosova i Metohije zbog izbora

Vučić je izjavio da je politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borislav Stefanović 2007. godine zatražio od predstavnika Stejt Departmenta Roberta Silberštajna da SAD odlože priznanje Kosova za nekoliko dana, da ne bi “poremetili” Borisa Tadića u predizbornoj kampanji.

Vučić se pozvao na dokument od 17. decembra 2007. u u kojem to stoji.

“Ti ljudi su zvanično tražili da se pomeri priznanje Kosova na nekoliko dana, zbog izbora. NJima je bilo u redu priznanje Kosova, samo da se ne poremeti kampanja i njihov izbor”, rekao je Vučić.

To su tobože velike patriote, ljudi koji sada govore da je on izdajnik, a u čije vreme je Kosovo proglasilo nezavisnost.

“Svi ti koji vode hajku u njihovo vreme je 90 zemalja priznalo Kosovo, a u moje 18 povuklo”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da neće da laže narod da je laka situacija, da je sve naše, i da hoće da građani vide ko se koliko bori.

„Verujem u naš narod, u njegov sud. Nekoliko velikih ljudi reklo je da je besmisleno okretati se za svakim ko kamen za vama baci, posebno ne u eri društvenih mreža. Drugi velikani govorili su da nisi mnogo uradio ako nisi napadan. Oni koji nisu napadani, čime su se istakli da budu napadani? Neko se istakne svojim radom, delima, neko lopovlukom pa narod neka sudi”, zaključio je Vučić.

Zabrana putovanja zemljama sa ruskom vakcinom – nerealno

Vučić jeodbacio pojedine tvrdnje da Evropska unija neće dozvoliti ulazak građanima zemalja koje koriste rusku ili kinesku vakcinu.

Vučić je upitao da li to znači da pola sveta neće moći nigde da putuje, zato što su uzeli rusku vakcinu.

Na pitanje novinara da pokomentariše reakciju EU da Mađari neći moći da putuju u EU jer koriste rusku vakcinu, Vučić je rekao da to nije čuo, već da je čuo da napadaju mađarskog premijera Viktora Orbana zato što koristi rusku vakcinu i ruši evropska pravila.

“On im je rekao da ima problem sa evropskim pravilima, zato što nije dobio dovoljno vakcina”, rekao je Vučić.

Istakao je da to nije moguće izvesti i upitao da li to znači da nijedan građanin i investitor iz Rusije, Kine, Pakistana, Emirata, Bahreina, Turske i ostalih zemalja neće moći da uđe u EU.

“Mislite da je to realno, takvu ludost još nisam čuo”, rekao je Vučić.