VUČIĆ – RAZMATRALI SMO GORUĆE PROBLEME SA KOJIMA SE SRBIJA SUOČAVA

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić preneo je večeras da su glavne teme sednice Saveta za nacionalnu bezbednost bili analiza situacije na Kosovu i Metohiji, vakcinacija, borba protiv organizovanog kriminala, ali i nabavka nove opreme i naoružanja, radi jačanja MUP-a i Vojske Srbije.

“Imali smo dugu sednicu, jer smo razmatrali sve goruće probleme sa kojima se Srbija suočava, a koji predstavljaju krupan bezbednosni izazov za zemlju”, rekao je Vučić.

Prva tačka Kosovo i Metohija

Predsednik Aleksandar Vučić: Imali smo dugu sednicu Saveta jer smo razmatrali sve goruće probleme sa kojimase Srbija suočava a koji na kraju predstavljaju krupan bezbednosni izazov za Srbiju.

Prva tačka se tiče Kosova i Metohije, analiza situacije, političke, imajući u vidu dijalog, nastavak dijaloga i nastavak pritisaka da Srbija prizna nezavisnost, bezbednosne rizike sa kojima se suočavaju predstavnici srpske nacionalnosti i šta bi moglo da nas čeka.

Druga tačka zasedanja je vakcinacija

Vučić: Druga tačka bila je vakcinacija, kako da se ubrza, a to je krupno bezbednosno pitanje za našu zemlju, krupno ekonomsko pitanje.

Najmanje 190 miliona dolara košta jedan dan zaključavanja.

Treća tačka ticala se organizovanog kriminala, rekao je Vučić.

Naslednicima kriminalaca su izbrojani dani na slobodi

Srbija je uspela da se obračuna sa nekoliko važnih kriminalnih grupa, najmanje dve. Ima mlađa grupa naslednika koje će misliti da će moći da nastave mogu da kažem da će uskoro biti rastureni i smešteni tamo gde im je mesto – iza rešetaka.

Izbrojani su im dani na slobodi, to im kažem, kao i ovima koji su iza rešetaka.

Naš odgovor će biti nemilosrdan, ali u skladu sa zakonom, Ustavom, ali i pravdom, moralom i potrebama građana Srbije.

Uvezli smo sprave od naših prijatelja, uspeli smo da otvorimo nešto što do sada nismo i došli do saznanja do kojih nismo mislili da ćemo doći. Pripadnici organizovane kriminalne grupe o kojoj najčešće govorimo su imali fotografije i obeležena lica ljudi u BIA, MUP koji su im bili neprijatelji, koji su ibli, kako su smatrali, njihovi progoništelji. To nisu čelnici, rizikovali su svoje živote. Ti ljudi nisu ni shvatali koliko su blizu svog kraja bili.

Četvrta tačka bila je nabavka nove opreme i tehničkih sredstava, kao i svega što je neophodno za BIA, VOA, VBA I MUP, za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.