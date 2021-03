Pored srednjoškolaca, od juče na onlajn nastavu prešli su i učenici od petog do osmog razreda osnovne škole, dok đaci od prvog do četvrtog razreda kao i do sada imaju časove u školi. Što se tiče epidemiološke situacije u školama na području grada Kraljeva, situacija nije toliko alarmantna, kaže Bojana Marinković, rukovodilac Školske uprave Kraljevo.