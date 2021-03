PODRŠKA PREDSEDNIKU OD KRALJEVAČKIH NAPREDNJAKA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE KRALJEVO

U danima kada se ceo svet bori protiv nevidljivog i opasnog neprijatelja koji već godinu dana ne posustaje, ne posustaje ni nadljudska borba Vlade Republike Srbije, ali pre svega predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da svakom građaninu naše zemlje, bilo da je u gradu ili naudaljenijem selu, omogući da se vakcinacijom sačuva od Korone. I baš zahvaljujući toj borbi Srbija je 1.zemlja u Evropi po broju vakcinisanih građana koji na raspolaganju imaju čak 4 vrste vakcine. U ovome nisu uspele ni mnogo razvijenije zemlje u regionu, pa ni u Evropi. Istovremeno, vođenjem ispravne i državotvorne politike uspeo je da očuva ekonomsku stabilnost kojom Srbija može da se pohvali kao malo koja država. Sve to u atmosferi pritisaka onog dela javnosti i takozvane srpske opozicije koji osporavaju čitav niz uspeha ove Vlade i predsednika Aleksandra Vučića, koji nije i nikada neće dopustiti da ovom zemljom vladaju kriminalci, da vladaju oni koji su Srbiju u prethodnim decenijama doveli do ruba propasti, koji su svoje džepove napunili novcem građana. Pitamo Đilasa i njegove sledbenike koliko je investitora dovedeno u Srbiju za vreme njegove „dinastije“, koliko je kilometara puteva i auto puteva sagradio, koliko škola, koliko vrtića, koliko bolnica i gde bi se danas, da je on kojim slučajem na vlasti, lečili naši građani od Korone?! Svestan brojnih opasnosti kojima je bio izložen, jer je bio na meti sada već uhapšene bande kriminalnog klana Velje nevolje, Aleksandar Vučić nije odustao od borbe za nove investicije, za jačanje privrede, za povećanje penzija i plata, za miran život građana Srbije. Mi, kraljevački naprednjaci, na čelu sa predsednikom odbora Nebojšom Simovićem, jednoglasno podržavamo viziju našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji Srbiju vodi u pravom smeru – smeru razvoja i napretka!