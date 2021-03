VUČIĆ: SVAKA VAKCINA JE BOLJA NEGO NE VAKCINISATI SE

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će Srbija imati još 1,3 miliona vakcina u roku od 14 dana, kao i da će početkom aprila krenuti u kampanju za vakcinaciju po Srbiji.

Predsednik je istakao i da je epidemiološka situacija u centralnoj Srbiji teška, jer korona virus “divlja”, dok se u Beogradu, prvi put, situacija stabilizuje.

Vučić je rekao da je svoju vakcinaciju odložio zbog manjka cepiva, te da čeka narednu isporuku vakcina, a da veruje da će već krajem sledeće nedelje otići, kao što je i najavio, u jednu od manjih opština, da se tamo vakciniše, kako bi ukazao na značaj vakcinacije.

Vučić je dodao da je dobio informaciju iz mesta Banjani kod Uba, gde se u jednom danu vakcinisala čak 301 osoba, pretežno starijih.

“Kada kažem manjak, to ne znači da smo neuspešni. Za 10 dana imaćemo mnogo vakcina, ali mi nećemo da dajemo prvu dozu, a da nismo obezbedili i drugu vakcinu za sve. Ne igramo se sa tim”, naglasio je Vučić.

Vučić je rekao i da je za 29/30. mart zakazano 100.000 revakcinacija ”Sinofarm” vakcinom.

“Doći će nam i ruske vakcine, iz Kovaksa treba da dobijemo ”AstraZeneku”, verujem da ćemo 1. ili 2. aprila dobiti novih milion kineskih vakcina, što smo danas potpisali. Ja ne mašem ugovorima, ja mašem vakcinama”, rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će za dva-tri dana krenuti u kampanju obilaska infrastrukturnih projekata, kako bi sve to “pogurao” jer je to važno zbog stope rasta, a onda će, od 1. ili 2. aprila krenuti u kampanju za vakcinaciju.

“Želim da obiđem sve okruge i da razgovaram sa predstavnicima 50-60 opština, da pričam sa narodom, da se ljudi vakcinišu jer to spašava živote”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je u ovom trenutku, taman toliko vakcina, koliko je onih koji su izrazili želju da se vakcinišu.

“Ali, imamo bar još 1,5 do dva miliona ljudi koji žele da se vakcinišu. Imaćemo u roku od 14 dana 1,3 miliona vakcina”, rekao je Vučić i naveo primer Nemačke gde bi neko ko ima 30 godina, ako bi se sad prijavio, na red došao u novembru.

”Mnogo smo truda uložili. Zahvalan sam kineskim prijateljima, predsedniku Siju, Putinu, DŽonsonu, ljudima iz Indije, Evropskoj uniji, i kompaniji ”Fajzer”, koja sa nama ima bilateralni ugovor. Ali, čestitam građanima Srbije”, rekao je Vučić.

Nikada nisam za zaključavanje, ali važni su životi

Vučić je istakao da nikada nije za mere zaključavanja, ali naglašava da se moraju uzeti u obzir lekari koji su preopterećeni i životi građana.

Vučić je rekao da Srbija gotovo da nije imala nikakvo zatvaranje od maja prošle godine, za razliku od ostatka Evrope.

“Imamo najblaže mere u celoj Evropi. Veliko hvala epidemiolozima koji su razumeli potrebu države da na svaki mogući način pogura privredu. Svi će doći državi i reći ”daj nam nešto”. Neće niko reći ”kriv je Kovid” već država koja je uvela mere. Najviše na svetu mrzim mere”, naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da je premijerka Ana Brnabić dovodila epidemiologe kod njega, jer nije želeo da pomogne u obezbeđivanju većine na vladi, ali su lekari očajni i traže pomoć.

“Nisam nikada za zaključavanje, ali morate da gledate lekare i živote ljudi. Morate imati u vidu da prosečan građanin uplati godišnje 550 evra u zdravstveno osiguranje, a samo pet dana u bolnici košta 5.000 evra. To je novac koji država mora da plati, a ne povećava stopu javnog duga, ne povećava poreze, a isplaćuje sve svima. Zato sam protiv zatvaranja“, istakao je Vučić.

Vučić je ukazao da je država kupila 1. 800 ampula leka „Bamlamvimab“, koji po kutiji košta 600 evra, a da je reč o leku koji se daje rizičnoj grupu i zahvaljujući kojem ukoliko se da u prvih deset dana boleti, rezultat izlečenja je 90 odsto.

Vučić je rekao da država mora da čuva živote građana, kada je reč o zdravlju, ali i živote kroz privredni napredak.

„Ne podnosim da neki misle da je popularno biti protiv mera, pa se guraju tako vičući protiv mera. Nisu ljudi ludi, već znaju da država mora da se bori za živote, ali i da se pobrine kako da prehrani ljude, obezbedi dobro okruženje za poslovni ambijent“, istakao je Vučić.

Vučić je rekao da je za to da se proba zatvaranjem na pet do sedam dana, ali ne dve nedelje, jer bi to državu koštalo pola milijarde evra.

Vučić je, međutim, naglasio da je, ako budu loši brojevi, moguće produženje mera.

Na pitanje da li treba zabraniti kretanje građana rekao je da bi se time provociralo da ljudi idu na zatvorene žurke, i da je onda pitanje da li se time postiže rezultat i ukazao je da se to vidi po onima koji su imali takve mere da nisu uspešniji od nas.

Nezaposleni dobijaju po 120 evra pomoći

Vučić je najavio da će država u okviru paketa pomoći privredi i građanima pomoći i nezaposlene, tako što će dobiti dodatnih 60 evra u junu.

Vučić je rekao da će nezaposleni kao svi punoletni građani dobiti dva puta po 30 evra, u maju i novembru, ali i još po 60 evra u junu.

“Dakle, dajemo ukupno 120 evra za nezaposlene u ovoj godini”, naglasio je Vučić.

Vakcinacija počinje da daje rezultate

Vakcinacija počinje da daje rezultate, rekao je Vučić.

„Po prvi put vidimo kako vakcinacija daje rezultate, ali moramo da prođemo pola miliona revakcinisanih i da prođe tri nedelje“, objasnio je Vučić.

Vučić je najavio da će 29.marta biti milion revakcinisanih, a da će 20.aprila moći da se kaže da u Srbiji ima 900.000 gotovo potpuno imunizovanih ljudi, od kojih se gotovo niko neće zaraziti ili umreti od korone.

Vučić je rekao da je od Ujedinjenih Arapskih Emirata dobio studiju, koja pokazuje da vakcinacija daje rezultate, da je potrebno četiri nedelje od revakcinacije da bi mogla da se mere antitela posle ”Sinofarm” vakcine.

Vučić je naglasio i da je svaka vakcina dobra i da zbog toga Srbija nije igrala sa ”AstraZenekom”, i povlačila tu vakcinu i da se zalaže za vakcinaciju, jer je svaka vakcina bolja od nevakcine.

Vučić je ukazao da je situacija u centralnoj Srbiji dramatična, da je veoma teška u Beogradu, ali i da vidi po brojevima, da se u glavnom gradu poravnjava broj u poređenju sa proteklim danima i podsetio da je centralna Srbija, inače, kasnila dve nedelje za Beogradom, te da će i tamo, pod uslovom da ljudi poštuju mere i vakcinišu se, doći do poravnjanja krive.

Vučić je istakao da država vaga neprestano, vezano za mere, i da na svaka tri sata prati rezultate.

Imaćemo dve fabrike, 30 do 40 miliona doza vakcina

Vučić je najavio da će Srbija imati dve fabrike vakcina i da će godišnje proizvoditi između 30 i 40 miliona doza.

“Vakcina je sada moćno oružje, vakcina je život”, poručio je Vučić i naveo da će jedna fabrika biti na Torlaku, a druga će se graditi.

Vučić napominje da je razgovarao sa predstavnicima ”Sinofarma”, a da je ministar Nenad Popović razgovarao o proizvodnji ”Sputnjik V” vakcine i očekuje da će za manje od godinu dana da se prozvodi i tečnost za vakcinu, a ne samo da se pakuje.

”Možda će biti kašnjenja, ali ćemo uspeti’’, rekao je Vučić i istakao da ćemo proizvoditi između 30 do 40 miliona doza godišnje. Ako bude potrebno da se daje tri doze vakcina, Srbiji bi godišnje bilo potrebno oko 15 miliona, a 25 miliona moglo bi da se obezbedi za region.

Novčana pomoć i za oko 3.000 muzičara

Vučić je najavio da će Vlada verovatno sutra ili u ponedeljak doneti odluku o novačanoj pomoći za oko 3.000 muzičara, koji nisu registrovani u Agenciji za privredne registre i nisu u sistemu poreza na dodatu vrednost.

Predsednik je rekao da je država našla način kako da pomogne muzičarima, koji ne plaćaju porez, a kojih ima oko 3.000.

“Dobiće podršku, videćemo da li će biti dva minimalca, što nije mala podrška”, naveo je Vučić.

Vučić podseća i da će svi punoletni građani dobiti pomoć u maju i novembru po 30 evra odnosno ukupno po 60 evra, i još po 50 evra u septembru će dobiti penzioneri koji će tako dobiti ukupno 110 evra pomoći.

“Već od 8. aprila kreće i isplata minimalca za 1,55 miliona radnika u privatnom sektoru, za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća – tri puta po pola minimalca. Zatim imamo sektorsku podršku za autobuske prevoznike, zatim hotelijere 350 evra po sobi i 150 po krevetu.”, naveo je Vučić.

Vučić je najavio da će država verovatno morati da da bar još jedan minimac ugostiteljima i svim drugim ugroženim sektorima.

Vučić je naglasio da sve to država plaća i uspeva da ne poveća javni dug u odnosu na bruto društveni proizvod.

“Ne dolazi u obzir da podižemo poreze, već ćemo taj novac naći u rastu”, poručio je Vučić.

Vučić je rekao da mu je Predrag Kon rekao da je nezadovoljan odlukom o zatvaranju od samo pet dana , a da mu je on odgovorio da poštuje njegovo mišljenje, ali da se mora naći način da se u Srbiji radi, i da se otvore i kafići i restorani.

Vučić je rekao da javni dug Srbije iznosi 58 odsto bruto društvenog proizvoda, dok je u Italiji na primer 160 odsto, u Crnoj Gori 100 odsto, Francuskoj 116 odsto, Španiji 118 odsto, Grčkoj 220 odsto, a u Sloveniji i Hrvatskoj između 85 i 90 odsto.

Teško bi izdržali još jednu godinu pandemije

Vučić je izjavio da Srbija ne bi mogla da izdrži još jednu godinu pandemije, ali veruje da ćemo ekonomsku krizu preživeti lakše nego 90 odsto drugih.

“Nije utešno ali moram da kažem istinu”, istakao je Vučić, napominjući da turista nema, ali da srećom otvaramo fabrike i privlačimo investitore.

Na pitanje kako će Srbija braniti bruto društveni proizvod i rast, rekao je da su tu strane i domaće direktne investicije kao i državne javne investicije i dodao da će ono što se daje kao pomoć građanima uticati na opšti poraz potrošnje.

“Sve to se može pokriti samo stopom rasta i ako budemo radili”, ukazao je Vučić, ali je zamerio što u budžetu ima 61,2 milijardi viška, a da ministri nisu spremili projekte da se to potroši.

Vučić je rekao da se zbog toga nervira, jer je Srbiji stopa rasta najvažnija i da će zato svaki dan ići na put i obilizati da vidi šta se radi i ponovio je da očekuje da ćemo 1. decembra imati osam autoputeva ako se sve uradi kako treba, kao što se sada radi na putu Lajkovac.

Vučić napominje da ima problema i sa eksproprijacijom, ali i sa radnom snagom, zanatlijama i građevinarima i dodaje da zato insistirao na Mini šengenu i kao primer za značaj ove inicijative navodi kako su dobrodošli, na primer radnici iz Zavidovića, jer u Srbiji, nema radnika ili odlaze u inostranstvo.

Vučić je rekao da se nada da će se ti ljudi vraćati kada plate 2025. godine budu 900 evra.

“Srećan sam kad se vrate, jer vide priliku u Srbiji”, navodi Vučić i ističe da se borimo za takvo društvo, ali su potrebne godine da bi na primer stigli Nemačku.

Govoreći o frilenserima rekao je da je od Vlade tražio da im ne naplaćuju retroaktivno poreze.

“Tim ljudima treba omogućiti da rade, a jasno kakav porez treba da plate, ali ne retroaktivno”, ukazao je Vučić i dodao da misli da su tim povodom u Vladi već mnogo toga učinili.