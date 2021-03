IN MEMORIAM – RADMILA JEVREMOVIĆ MACAN

Prim. dr Radmila Jevremović Macan

1933-2021

U Kraljevu je u 88. godini preminula Radmila Jevremović Macan, prva žena direktor Zavoda za zaštitu zdravlja u Kraljevu i dobitnica Diplome zaslužnog građanina Opštine Kraljevo za 1994. godinu.

Radmila Jevremović Macan je rođena 1933. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1962. Iste godine počinje da radi u Zavodu za zaštitu zdravlja u Kraljevu. Specijalistički ispit iz socijalne medicine i organizacije zdravstvene službe položila je 1967, a od 1983. je primarijus. Po završetku staža postavljena je za načelnicu novoformiranog Odeljenja za socijalnu medicinu. Dva puta je bila vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu zdravlja – od 1963. do 1964. i od 1973. do 1976. godine. Od 1979. do 1983. bila je direktor OOUR Zavoda za zaštitu zdralja u sastavu Medicinskog centra Kraljevo, a od 1983. do 1990. godine direktorka Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja „Dr Niktopolion Černozubov“. Nakon što je čitav radni vek, 38 godina odnosno 17 godina kao direktorka, provela u kraljevačkom Zavodu za zaštitu zdravlja, odlazi u penziju 2000.

Birana je za delegata Skupštine opštine Kraljevo od 1989. do 1992. godine. Član Štaba civilne zaštite Skupštine opštine Kraljevo bila je od 1978. do 1990, član Saveta Republičkog zdravstvenog centra od 1966, u dva mandata i član delegacije SR Srbije u Jugoslovenskoj konferenciji za socijalne delatnosti od 1976. do 1982. godine.

Bila je predavač u Medicinskoj školi u Kraljevu i ispitivač i predsednik u Komisiji za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spremom, kao i mentor za specijalizaciju iz socijalne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu i u Nišu. Objavila je tri monografije i više od 20 stručnih radova. Autor je 49 brojeva Biltena za pitanja organizacije i rada zdravstvene službe sa teritorija opština Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška, devet brojeva Statističkog godišnjaka za vanbolničku i bolničku delatnost.

Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vencem i Zlatne značke civilne zaštite SFRJ. Dobitnica je Diplome zaslužnog građanina Opštine Kraljevo i Diplome i zahvalnice Srpskog lekarskog društva.

Za sobom je ostavila supruga Grigorija, sinove Aleksandra i Ivana i unuke Aleksu, Miloša i Danicu.

Radmila Jevremović Macan će biti sahranjena u utorak, 23. marta 2021. godine, na Starom kraljevačkom groblju, u 12.00 časova.