Prema nanjnovijem izveštaju Doma zdravlja Kraljevo, zaključno sa 29.martom protiv koronavirusa vakcinisano je 38 819 lica. prvom dozom vakcinisano je 23 414 lica i drugom dozom 15 405 lica .

Sutra od 8 do 20 casova u Hali sportova u Ribnici obavlja se vakcinacija drugom dozom Sinopfarma po spiskovima E- uprave i to za 729 lica. Uz to rade se i revakcine lica koja nisu mogla zbog kontraidikacija da prime drugu dozu u redovnom terminu i za njih se vakcine čuvaju.