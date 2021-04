KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Država vodi računa o svakom radnom mestu

Prema njenim rečima jedna od aktivnosti na tom polju tiče se i realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, kroz raspisivanje javnih poziva i konkursa, a za te mere je obezbeđeno više od 5,7 milijardi dinara.

– Planirano je da se u u te svrhe tokom 2021. godine uključi 18.225 nezaposlenih osoba, od kojih je 2.185 sa invaliditetom – istakla je Kisić Tepavčević.

Tim povodom ministarka i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje su potpisali sporazum o učinku NSZ za 2021. godinu.Prof. dr Kisić Tepavčević je ukazala da su se uslovi za potpisivanje ovog sporazuma stekli usvajanjem Strategije zapošljavanja u Srbiji za period 2021. do 2026. godine i pratećeg Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine.

Martinović je naveo da je ta služba potpisivanjem ovog sporazuma preuzela konkretne zadatke i da se jedna od važnih aktivnosti ove godine odnosi na podsticaje poslodavcima i nezaposlenima koja se nalaze na evidenciji NSZ:

– Raspisali smo 13 javnih poziva sa različitim merama podsticaja privredi i nezaposlenima, od kojih će najveći broj njih biti otvoreni do 30. novembra – rekao je on. – Jasno su definisane kategorije osoba koje su obuhvaćene podsticajima i da među njima su mladi do 30 godina, osobe sa invaliditetom, stariji od 50 godina, Romi, nekvalifikovani, žrtve porodičnog nasilja i drugi.