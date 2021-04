Nove mere: Od ponedeljka otvaranje bašti kafića i restorana, duže radno vreme svih objekata

Na sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Predlog je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produžava maksimalno do 22 časa.

Krizni štab održao je sednicu na kojoj je razmatrao mere za borbu protiv koronavirusa.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je nakon sednice da je ukupna epidemiološka situacija u ovom trenutku i dalje vanredna, ali da je dobro da se broj novozaraženih zaustavio na nekim velikim brojevima.

To, kako je ocenio, nije epidemiološki dobro, ali da se sa povećanim brojem vakcinisanih građana i merama koje daju rezultate vidi da se situacija postepeno poboljšava.

“Ono što nije dobro je da imamo veliki broj ljudi u bolnicama, zdravstveni sistem je i dalje preopterećen i to je ono na čemu će se posebno raditi i insistirati”, istakao je Gojković.

Koje mere su usaglašene

Na sednici je predloženo da se, ukoliko za vikend ne bude bilo naglih povećanja broja novozaraženih, do ponedeljka dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom, uz poštovanje propisanih mera.

Napomenuo je da će uslovi za ugostiteljske objekte biti tačno definisani tokom vikenda i najkasnije u nedelju obelodanjeni.

Najavio je da će tek biti razmotreno koliko će građana moći da prime bašte, odnosno da li će se gledati kvadratura bašte, da li će moći da se iskoristi 40 ili 50 odsto površine…

Što se tiče ostalih mera, radno vreme svih objekata produžiće se maksimalno do 22.00, objavio je pokrajinski sekretar zdravstvo Zoran Gojković.

“Da probamo da se ljudi u što dužem vremenskom intervalu skupljaju na zatvorenom prostoru, da se ne bi grupisali u manjem vremenskom intervalu”, objasnio je Gojković.

Tržni centri ne počinju da rade

Napomenuo je da tržni centri ne počinju da rade. “O tome ćemo razgovarati tokom vikenda i početkom sledeće nedelje i probati da vidimo i pronađemo rešenje i za njih”, najavio je Gojković.

Objasnio je da postoji mogućnost da im se omogući rad, ali pod specifičnim uslovima, ako broj zaraženih bude u padu.

Što se tiče đaka, rekao je da učenici i osnovnih i srednjih škola ostaju na onlajn nastavi.

Gojković je naglasio da će biti pojačane kontrole na graničnim prelazima i da niko u Srbiju ne može da uđe bez negativnog pi-si-ar testa ili potvrde o vakcinaciji.

Predlog Kriznog štaba će ići na Vladu, a usaglašen je zajedno sa Medicinskim delom, istakao je pokrajinski sekretar.