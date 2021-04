Lončar: Za vakcinaciju zainteresovano dve trećine studenata

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je danas sa predstavnicima studentskih organizacija i tom prilikom je izjavio da je za vakcinaciju protiv koronavirusa zainteresovano dve trećine studenata.

On je najavio razgovore sa studentima koji se kolebaju, navodeći da su neki od njih već vakcinisani u mestima iz kojih dolaze, a dogovor je da se i ubrza vakcina za one koji to žele.

Kada je reč o zdravstvenim radnicima, Lončar je naveo da je vakcinisano više od 70 odsto njih i najviše se razgovaralo sa mladim medicinskim sestrama.

On je rekao da se još ne razmišljanja o isključivanju bolnica iz kovid sistema, jer je njihova popunjenost 80 odsto, iako se „malo lakše diše“.

“Ako se pridržavamo mera, sprovedemo vakcinaciju u dovoljnom broju i dovoljno brzo, bili bismo u situaciji da određene bolnice izađu iz kovid sistema, pre svega one koje se bave hitnim stanjima non kovid pacijenata”, dodao je on.

Lončar: Plašimo se lošeg scenarija u Novom Pazaru i okolini

Lončar je rekao da je najslabiji odziv za vakcinu u Srbiji u Tutinu – samo 4,5 odsto, a da je udeo zaraženih u broju testiranih među najvećim u Srbiji.

“Plašimo se da tamo ne dođe do nekog scenarija koji ne bismo želeli”, rekao je Lončar.

Slab odziv je i u Trgovištu, Merošini, Novom Pazaru, dodao je Lončar i napomenuo da se u petak vakcinisao predstavnik Islamske zajednice, a nada se da će to u mesecu Ramazana doprineti da se ljudi motivišu za vakcinaciju.

Kaže da je Novi Pazar i okolina trenutno jedno od najproblematičnijih mesta, jer je tu udeo zaraženih po broju testiranih najveći u Srbiji.

“To je iz više razloga, mislim da se ne poštuju dovoljno mere i ljudi su se previše opustili”, rekao je Lončar.

Kada je reč o proizvodnji vakcine protiv korona virusa u Torlaku, Lončar je naglasio da su uzorci na kontroli u Rusiji i da se nada da će institut biti u prilici da uskoro počne proizvodnju Sputnjik V za sebe i region.

“Očekujemo da Torlak proizvodi i četvorolovalentnu vakcinu protiv sezonskog gripa”, napomenuo je ministar.