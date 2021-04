JKP “VODOVOD” radovi na izgradnji priključka na fekalnu kanalizaciju za objekat atletski stadion

JKP „Vodovod“ Kraljevo će izvoditi radove na izgradnji priključka na fekalnu kanalizaciju za objekat atletski stadion. Prilikom izvođenja radova doći će do privremene izmene režima saobraćaja na raskrsnici ulica Četvrti Kraljevački Bataljon i Hajduk Veljkova, koji će se regulisati prema saobraćajnom projektu izvođenja radova, u periodu od 20.04.2021 godine do 23.04.2021 godine, od 07:00 do 15:00h.