Vest da će letovanje u Grčkoj biti moguće za stanovnike Srbije, obradovala je mnoge. Prvenstveno one koji su već imali uplaćene aranžmane za ovu destinaciju, ali i one koji su planirali da idu na more u ovu zemlju. Ipak, i pored otvaranja grčkih letovališta, postoje određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni, a o tome je za našu televiziju više govorio Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih radnika.