NASTAVLJENA VAKCINACIJA U KRALJEVU

Prema podacima Doma zdravlja u Kraljevu, zaključno sa 03.05.2021.ukupno je vakcinisano 61 169 osoba i to prvom dozom 34 239, dok je drugu dozu dobilo njih 26 930.

Posle praznične pauze danas je nastavljena vakcinacija na punktovima u Hali sportova i to redovnom drugom dozom “Sinopharma”, “Sputnjika V” i “Phizera” po spiskovima e-Uprave.

Uporedo radi se vakcinacija svih lica bez termina svim raspoloživim vakcinama- “Sinopharm”, “Sputnjik V”, “Phizer”, “Astra-Zeneka”.

Od 6. aprila do danas (03. maja), vakcinisano je 6 095 lica bez termina i to Sinopharm vakcinom. Od 21. aprila do danas, “Phajzer” bez termina primila su 584 lica, a “Sputnjik V” 374 lica.