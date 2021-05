Koronavirus nije uticao na tržište nekretnina u Kraljevu, pa je i dalje veća potražnja od ponude. Cena kvadrata kreće se od 600 evra za stanove na periferiji do 1000 evra za stanove u centru grada. Primetan je rast tražnje za kuće na selima, a najviše se prodaju one kuće čija je cena od 10 do 15.000 evra.