Gojković: Predložene ublažene mere, kolektivna okupljanja od 21. juna ako se ispune uslovi

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je, nakon sednice Kriznog štaba, da su predložene ublažene mere za frizere i organizatore stručnih skupova. Ako se nastavi povoljan trend broja novozaraženih i broja vakcinisanih, od 21. juna moguće organizovanje kolektivnih događaja.

Zoran Gojković je poručio da smo izašli iz vanredne epidemijske situacije, ali da je ona i dalje nesigurna.

“Virus i dalje cirkuliše, imamo više stotina novozaraženih svakodnevno, iako je tendencija prijema i otpusta u određenom periodu dobra”, napominje pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Prema njegovim rečima, prošlo je skoro dve nedelje od završetka praznika i vidi se da je dobra tendencija novih slučajeva zaraze.

“Posebno je važno da svaki dan u proseku vakcinišemo između 20 i 23 hiljade građana Srbije, imamo više od 2.250.000 građana koji su primili bar jednu dozu vakcine, ako geldamo u procentima, to je oko 42,5 odsto punoletnog stanovništva i oko 1.700.000 koji su primilio obe doze vakcine. To nas raduje, to je dobro i to je pokazatelj da idemo dobrim putem da što pre izađemo iz ovog stanja”, navodi Gojković.

Blaže mere za frizere i organizatore naučnih skupova

Dodaje da je, s obzirom na takvu situaciju, Krizni štab predložio ublažavanje mera za frizere i organizatore stručnih skupova.

“Izlazimo u susret frizerima, sve frizerske radnje mogu da rade pod uslovima koji su manje rigorozni nego do sada. Bilo je ograničeno na devet kvadrata po osobi, vraćamo se na ono što je bilo pre jeseni, a to je četiri kvadratna metra uz dalje mere, maske, održavanje razmaka i distance”, rekao je Gojković.

Naredno popuštanje odnosi se na organizatore stručnih skupova.

“Oni se mogu održavati, ograničeno je do 100 učesnika maksimalno, uz poštovanje svih mera, maski i distance”, navodi pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Gojković dodaje da će od 21. juna moći da se organizuju kolektivna okupljanja i druženja ukoliko se ispune određeni uslovi.

“Ukoliko se u sledećem periodu nastavi ovakav intenzitet pada broja novozaraženih, ukoliko budemo izašli i iz ove nesigurne situacije, pominjemo i to da nam je neophodno da imamo 50 odsto naših punoletnih vakcinisanih. U slučaju svih takvih tendencija, moći ćemo da posle 21. juna krenemo u organizaciju različitih vrsta događaja za veća kolektivna okupljanja, druženja i sve ono što je uobičajeno i pre epidemije”, ističe Gojković.

Još jednom ponavlja da je to “strogo, isključivo i jedino” ukoliko budemo došli do 50 odsto punoletnih vakcinisanih i ukoliko epidemijska situacija bude takva da ne bude skoka i rasta broja novozaraženih.