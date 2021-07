Vučić : Nabavili smo i vakcinu Moderna, stiže od oktobra

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je naša zemlja nabavila i petu vakcinu – Modernu, koja će stići od oktobra, kao i da će već za neki dan početi i punjenje kineske vakcine u Srbiji.

“Uskoro ćemo da imamo i petu vakcinu, i Modernu smo nabavili i ona nam stiže od oktobra. Uskoro ćemo da izađemo i sa prvom serijom vakcine – komponenta 1 kod nas proizvedenih”, rekao je Vučić.

Molim lekare da donesu odluku o trećoj vakcini

Aleksandar Vučić pozvao je danas medicinsku struku da donese što pre odluku o uvođenju treće doze vakcine i o mogućnosti da se mešaju različite vakcine.

“Mi ćemo uskoro svakako morati da idemo i sa trećom dozom zato što mnogima već prolazi taj rok, i za one koji su revakcinisani prošlo je šest, sedam ili osam meseci, tako da vas molim da uskoro doneste te odluke”, poručio je Vučić u zdravstvenoj stanici Borča.,

Država ce morati da reaguje i suzbije neozbiljnost

Predsednik je istakao da je dobio dosta predloga od lekara da se ljudima koji nisu vakcinisani, a imali su mogućnost da prime vakcinu, naplaćuju troškovi lečenja od korone, napominjući da to još ne može to da prihvati, ali da nam se, kako kaže, takvo vreme neumitno približava i da će država na neki način morati da reaguje i suzbije neodgovornost onih koji su protiv vakcina.

Kaže da je kod nas lečenje besplatno, pošto nečiji troškovi lečenja iznose i do 100.000 evra, i da građani misle da je to pokriveno zdravstvenim osiguranjem, što je oko 500 do 600 evra.

Povećanje plata u zdravstvu narednih meseci

Predsednik je rekao da će zdravstveni radnici do kraja godine dobiti povećanje plata, da će se u narednim mesecima znati koliko će to povećanje iznostiti, a zavisiće od stope rasta i stanja u budžetu.

On je prilikom obilaska novoizgrađenog Doma zdravlja u Borči rekao da se i dalje nada da će stopa rasta biti sedam odsto.