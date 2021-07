Od 6. jula je počela primena novih pravila i snimanje kompletnog toka provere ispravnosti automobila, što je značajno usporilo čitav proces. To je glavni razlog što je veliki broj stanica već podigao cene tehničkog, jer upola manje vozila uspevaju da pregledaju. Ranije je provera trajala 35, a sada 50 minuta do sat vremena. Mnogi još nisu korigovali cene, ali najavljuju da će to uraditi.