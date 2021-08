Meštani tri kraljevačka sela koja se nalaze na levoj obali Zapadne Morave organizovali su u Adranima protest upozorenja i zatražili od nadležnih da reše goruće pitanje premošćavanja reke. Most Grdica – Oplanići zatvoren je pre više od godinu dana, a most koji povezuje dve obale u Popovićima zatvoren je za upotrebu pre nekoliko dana, pa sada meštani moraju da kruže i nekoliko desetina kilometara, kako bi stigli na posao ili do svojih njiva.